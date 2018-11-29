Навсегда изменившуюся Землю сняли с высоты птичьего полета
Это новый проект знаменитого фотографа из Канады, снимающего индустриальные пейзажи.
Это новый проект знаменитого фотографа из Канады, снимающего индустриальные пейзажи.
Канадский фотограф Эдвард Буртынский представил новый проект, в котором показал влияние человеческой деятельности на природу.
Добыча полезных ископаемых, загрязнение воды фосфатами, груды мусора и пластмассы — все это шрамы постиндустриального мира на теле Земли, отмечает фотограф.
Буртынский часто снимает с вертолета, иногда он использует и спутниковые снимки. «Люди могут идти по свалке и думать, что там нечего снимать. Но там есть кадры, нужно только пойти туда и найти их», — добавляет он.
Для своего нового проекта Буртынский посетил 20 стран в течение 5 лет. Его завораживающие и устрашающие снимки опубликованы в книге «Антропоцен». Этим термином неофициально обозначают геологическую эпоху, в которой человеческая активность играет существенную роль в экосистеме Земли.
Буртынский родился в 1955 году в семье эмигрантов из Восточной Европы. Он прославился благодаря снимкам индустриальных пейзажей. Работы фотографа хранятся в более чем 50 музеях мира.
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