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11:35 (мск), источник: Mail Новости

Навсегда изменившуюся Землю сняли с высоты птичьего полета

Это новый проект знаменитого фотографа из Канады, снимающего индустриальные пейзажи.

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Канадский фотограф Эдвард Буртынский представил новый проект, в котором показал влияние человеческой деятельности на природу.

Добыча полезных ископаемых, загрязнение воды фосфатами, груды мусора и пластмассы — все это шрамы постиндустриального мира на теле Земли, отмечает фотограф.

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Буртынский часто снимает с вертолета, иногда он использует и спутниковые снимки. «Люди могут идти по свалке и думать, что там нечего снимать. Но там есть кадры, нужно только пойти туда и найти их», — добавляет он.

Для своего нового проекта Буртынский посетил 20 стран в течение 5 лет. Его завораживающие и устрашающие снимки опубликованы в книге «Антропоцен». Этим термином неофициально обозначают геологическую эпоху, в которой человеческая активность играет существенную роль в экосистеме Земли.

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Буртынский родился в 1955 году в семье эмигрантов из Восточной Европы. Он прославился благодаря снимкам индустриальных пейзажей. Работы фотографа хранятся в более чем 50 музеях мира.

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