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15:57 (мск), источник: Mail Новости

The Beatles для миллениалов: пользователи Сети запустили забавный флешмоб

Известные песни с новым смыслом.

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22 ноября исполнилось 50 лет со дня выхода десятого студийного альбома британской группы The Beatles White Album. «Белый альбом», в который вошли 45 композиций, дался участникам группы нелегко: Джон Леннон даже заявил в одном из интервью, что это было начало конца коллектива.

50-я годовщина альбома The Beatles White Album, поэтому давайте поиграем

Тем не менее White Album стал одним из самых популярных альбомов группы, и в честь его юбилея пользователь Twitter под ником Musical Hashtags решил запустить праздничный флешмоб под хэштегом #BeatlesSongsForMillennials (Песни Beatles для миллениалов).

Суть челленджа проста — нужно взять любую строчку из песни «Белого альбома» и добавить к ней слово или фразу, типичную для представителей поколения Y.

Этот флешмоб пришелся по душе очень многим.

Ты никогда не давала мне свои биткоины
Ты собираешься потерять этот гель
Хэй Джуд, пришли фото “ню”
Пока мой iPhone нежно звенит
Она любит YouTube, йе, йе
Ты не можешь купить мне любовь, но можешь поддержать меня на Patreon, подписаться на мой YouTube, лайкнуть меня в Facebook и Twitter, и, кстати, зацени мой Soundcloud.
Будешь ли ты по-прежнему меня ретвитить, когда мне будет шестьдесят четыре?

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