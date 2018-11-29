The Beatles для миллениалов: пользователи Сети запустили забавный флешмоб

22 ноября исполнилось 50 лет со дня выхода десятого студийного альбома британской группы The Beatles White Album. «Белый альбом», в который вошли 45 композиций, дался участникам группы нелегко: Джон Леннон даже заявил в одном из интервью, что это было начало конца коллектива.

Тем не менее White Album стал одним из самых популярных альбомов группы, и в честь его юбилея пользователь Twitter под ником Musical Hashtags решил запустить праздничный флешмоб под хэштегом #BeatlesSongsForMillennials (Песни Beatles для миллениалов).

Суть челленджа проста — нужно взять любую строчку из песни «Белого альбома» и добавить к ней слово или фразу, типичную для представителей поколения Y.

Этот флешмоб пришелся по душе очень многим.