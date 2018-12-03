Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мэй сделала резкий выпад в сторону РФ на G20: быстрый ответ
Уникальный «Запорожец» продают всего за $4 900
Ученые выделили пять типов алкоголиков
Глава секретной службы Великобритании сделает предупреждение РФ
Даниловский рынок могут продать владельцу ПИК
Россия вносит реальный вклад в энергобезопасность Европы Путин вместе с Эрдоганом примет участие в мероприятиях по поводу строительства «Турецкого потока»
Браво, Россия: реакция мира на ситуацию в Азовском море
В Турции прокомментировали инцидент на Азове
Шукшина и Смехова выступили за закрытие шоу Малахова
Прилучный нарушил молчание после окончания «Мажора»
Среди «Кингз» еще один россиянин. Это поможет Ковальчуку и Ко?
Рекорды против шедевра: «Анахайм» остановил Овечкина и Кузнецова
Самая успешная певица внесла в брачный контракт необычное условие
Фильм РФ за 500 млн руб. не собрал и 20% в прокате
Члены этнической ОПГ расстреляли тренеров за отказ платить дань
Обнаженная Волочкова раздвинула шпагат в снегу
Зачем в хрущевках делали ящик под окном
Бани и кабинеты лишились неприкосновенности
Фоторепортажи
8Конфликт в Керченском проливе
20Кто убил Кеннеди
14:03 (мск), источник: Mail Новости

Мужчина подарил невесте 6 обручальных колец

Он хотел, чтобы девушка выбрала самое лучшее.

Наверх

Американец Деннис Браун сделал предложение своей девушке Атаре Даллас и вместо одного помолвочного кольца преподнес сразу шесть.

Они с камнями разной формы и величины. «Мне очень повезло с ней, поэтому Атара заслуживает шесть колец на выбор», — написал жених в соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но фотомодель и бывший профессиональный спортсмен на этом не остановился. Он нанял распорядителя, стилиста, фотографа, дизайнера, флористов и драпировщиков, чтобы сделать день помолвки особенным. Он даже повесил огромный баннер с признанием в любви.

Во время загрузки произошла ошибка.

Судя по фотографиям, невеста была по-настоящему поражена. Атара ответила на предложение согласием.

Комментаторы в соцсетях отметили романтичность поступка. А другие предположили, что Деннис не знает свою девушку достаточно хорошо, чтобы самому сделать удачный выбор.

Читайте также:

Песков ответил на слова Порошенко о захватнических планах РФ
Песков объяснил рукопожатие Путина и саудовского принца
Россияне назвали главный признак старения
Француженка показала, как живут люди в Русской Лапландии (фото)
Почему танк Т-34 стоил жизни создавшему его конструктору Кошкину
В Австралии нашли настоящего Пикачу
СМИ рассказали о секретном «спутнике-убийце» из России
Спорт
Впервые за 11 лет «Золотой мяч» получит не Роналду и не Месси Церемония уже сегодня. Модрич — главный претендент. Победа Гризманна, Варана, Мбаппе или Роналду станет шоком
Hi-Tech
Боевой вертолет будущего попал на видео Российская армия станет сильнее
Авто
Пьяный водитель уснул за рулём, когда ехал на автопилоте В Калифорнии полицейские задержали пьяного водителя, который уснул за рулём
Кино
Лещенко раскритиковал Крида и других молодых звезд в телешоу 76-летний артист стал гостем программы «Выход в люди» с Леонидом Закошанским
Недвижимость
Жители Петербурга назвали худшие места в городе
Тина Канделаки подарила сыну жилье за 100 миллионов рублей
В петербургском доме случайно нашли произведение искусства
Петербуржцев уличили в нелюбви к животным
Дети
Иван Добронравов полгода скрывал рождение ребенка Старший брат актера рассказал о появлении племянницы
Леди
5 причин, почему ты проверяешь «инсту» бывшего Ну признайся, подглядываешь? По привычке? Или чувства не остыли?
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь