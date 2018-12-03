Мужчина подарил невесте 6 обручальных колец
Он хотел, чтобы девушка выбрала самое лучшее.
Он хотел, чтобы девушка выбрала самое лучшее.
Американец Деннис Браун сделал предложение своей девушке Атаре Даллас и вместо одного помолвочного кольца преподнес сразу шесть.
Они с камнями разной формы и величины. «Мне очень повезло с ней, поэтому Атара заслуживает шесть колец на выбор», — написал жених в соцсети.
Но фотомодель и бывший профессиональный спортсмен на этом не остановился. Он нанял распорядителя, стилиста, фотографа, дизайнера, флористов и драпировщиков, чтобы сделать день помолвки особенным. Он даже повесил огромный баннер с признанием в любви.
Судя по фотографиям, невеста была
Комментаторы в соцсетях отметили романтичность поступка. А другие предположили, что Деннис не знает свою девушку достаточно хорошо, чтобы самому сделать удачный выбор.
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