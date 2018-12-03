Как выглядит затерянный в джунглях город, который старше Мачу-Пикчу

В горах Сьерра-Невада-де-Санта-Марта на севере Колумбии находятся руины древнего поселения Сьюдад-Пердида, что в переводе с испанского означает «затерянный город».
По данным археологов, город возник еще в 800 годы до нашей эры, что на 650 лет раньше знаменитого Мачу-Пикчу. Считается, что здесь жили до 8 тысяч человек, а сам город был центром общественной и религиозной жизни культуры Тайронов. Версии того, почему город был заброшен, разнятся, но вероятнее всего местные жители покинули свои дома после того, как сюда пришли испанцы.
Впервые о Сьюдад-Пердида ученые узнали в 70-х годах XX века, когда на местных рынках стали появляться золотые статуэтки и старинная керамика. Местные власти начали расследование и выяснили, что затерянный город «черные археологи» обнаружили в 1972 году и начали продавать найденные там ценности. А вот по словам жителей близлежащих деревень, они все время знали о существовании Сьюдад-Пердида, ведь там «покоятся их предки». Но они держали эту информацию в тайне от белых людей.
Когда сюда добрались археологи, город был полностью разворован. Остались только руины древних построек и террас в горах. Особо город не восстанавливали — местные жители были против, а потому Сьюдад-Пердида и сейчас выглядит заброшенным и таинственным.
Древнее поселение спрятано в густых джунглях: чтобы попасть в Сьюдад-Пердиду, нужно преодолеть 1200 ступеней каменной лестницы. Сам город состоит из площадей и мощеных дорог, а также 169 земледельческих террас в виде широких пластов на вершине скалы.