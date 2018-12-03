В Британии выставлены на продажу ботинки, украшенные золотом и бриллиантами

Владелец модного дома, расположенного в Бирмингемском ювелирном квартале, решил предложить своим клиентам нечто эксклюзивное, а именно — кожаные туфли, инкрустированные 68 бриллиантами и украшенные 18-каратным золтом (на шнурках и подошве). За всю эту красоту дизайнер просит почти 13 тысяч долларов.

По словам Шеллиса, который делал обувь на заказ для Бейонсе и других знаменитостей, такая пара обуви должна быть в гардеробе у всех состоятельный и влиятельных мужчин. Туфли под названием The Empire Diamond Brogues («Императорские бриллиантовые башмаки») могут быть выполнены в разных цветах — черном, синем, красном или зеленом.