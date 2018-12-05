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16:38 (мск), источник: Mail Новости

Мужчина с гигантской картошкой: в Сети высмеяли болгарского силача

Фото с чемпионата стало популярно спустя полгода.

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В марте 2018 года известный болгарин Димитар Саватинов, который является одним из самых сильных людей в мире, участвовал в соревновании на титул имени Шварценеггера.

Во время турнира участникам нужно было поднять камень весом 186 килограммов и зафиксировать его на плече. Почти две минут Димитар пытался справится с испытанием, но безуспешно. В итоге он занял предпоследнее место.

Вроде бы история уже забылась, но в декабре один из пользователей Reddit опубликовал снимок с того самого испытания и подписал его словами:

Димитар Саватинов поднимает самую большую картошку в мире.

После этого фантазию пользователей было не остановить. В Сети стремительно стали появляться фотожабы с силачем и картошкой, а также другими персонажами, которые очень удачно вписались в этот сюжет.

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