Мужчина с гигантской картошкой: в Сети высмеяли болгарского силача

В марте 2018 года известный болгарин Димитар Саватинов, который является одним из самых сильных людей в мире, участвовал в соревновании на титул имени Шварценеггера.
Во время турнира участникам нужно было поднять камень весом 186 килограммов и зафиксировать его на плече. Почти две минут Димитар пытался справится с испытанием, но безуспешно. В итоге он занял предпоследнее место.
Вроде бы история уже забылась, но в декабре один из пользователей Reddit опубликовал снимок с того самого испытания и подписал его словами:
Димитар Саватинов поднимает самую большую картошку в мире.
После этого фантазию пользователей было не остановить. В Сети стремительно стали появляться фотожабы с силачем и картошкой, а также другими персонажами, которые очень удачно вписались в этот сюжет.