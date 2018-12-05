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17:14 (мск), источник: Mail Новости

Валентину Петренко проводили из Совфеда мемами о ее прическе (фото)

Россияне шутят, что Петренко была единственным сенатором, которого граждане знали в лицо.

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Сенатор от Республики Хакасия Валентина Петренко покинула Совет Федерации, в котором проработала 16 лет.

Петренко была членом комитета по социальной политике, уделяла много внимания вопросам семьи и детства, организовала движение «Матери России». Петренко, у которой завершился трудовой контракт, заменит Валерий Усатюк, депутат Абаканского городского совета.

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С сенатором попрощались не только коллеги, но и пользователи соцсетей. Россияне шутят, что Петренко была единственным сенатором, которого граждане знали в лицо — благодаря прическе. Старые и новые мемы на эту тему мгновенно заполнили соцсети.

Высоко поднятые волосы Петренко носила еще в юности. С годами прическа становилась все выше и в конце концов приобрела форму геометрической фигуры. Долгое время шутников интересовало, не носит ли Петренко парик.

Интереса к своим волосам политик не одобряет. «Я так устала отвечать на эти вопросы. Кто ближе подойдет, посмотрит. У меня просто вьющиеся волосы, поднимаю вверх несколькими шпильками, все!» — рассказала она в единственном интервью на эту тему.

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У кого лучший парикмахер?

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