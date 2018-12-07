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15:41 (мск), источник: Mail Новости

Не для слабонервных: акула зубами сорвала маску с дайвера

Мужчина отделался легким испугом.

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В Сети появилось видео, которое заставит вздрогнуть даже тех, кто не боится акул.

Роликом поделился немецкий дайвер Питер Шнайдер, который вместе с группой товарищей плавал под водой в Рангироа во Французской Полинезии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во время одного из погружений мужчина обнаружил, что их группу окружили шесть белоперых серых акул. Одна из них вплотную подплыла к дайверу и, широко раскрыв пасть, укусила его за маску.

К счастью, акула решила не продолжать нападение и оставила мужчину в покое. Сам он отделался испугом и царапиной на лбу.

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