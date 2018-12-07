Не для слабонервных: акула зубами сорвала маску с дайвера

В Сети появилось видео, которое заставит вздрогнуть даже тех, кто не боится акул.

Роликом поделился немецкий дайвер Питер Шнайдер, который вместе с группой товарищей плавал под водой в Рангироа во Французской Полинезии.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DdPKrE9XQqk?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во время одного из погружений мужчина обнаружил, что их группу окружили шесть белоперых серых акул. Одна из них вплотную подплыла к дайверу и, широко раскрыв пасть, укусила его за маску.

К счастью, акула решила не продолжать нападение и оставила мужчину в покое. Сам он отделался испугом и царапиной на лбу.