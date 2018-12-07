Не для слабонервных: акула зубами сорвала маску с дайвера
Мужчина отделался легким испугом.
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Мужчина отделался легким испугом.
В Сети появилось видео, которое заставит вздрогнуть даже тех, кто не боится акул.
Роликом поделился немецкий дайвер Питер Шнайдер, который вместе с группой товарищей плавал под водой в Рангироа во Французской Полинезии.
Во время одного из погружений мужчина обнаружил, что их группу окружили шесть белоперых серых акул. Одна из них вплотную подплыла к дайверу и, широко раскрыв пасть, укусила его за маску.
К счастью, акула решила не продолжать нападение и оставила мужчину в покое. Сам он отделался испугом и царапиной на лбу.
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