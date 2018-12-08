Мать и дочь нашли друг друга спустя 69 лет

ДНК-тест для поиска родственников помог 88-летней Женевьеве Пуринтон наконец-то увидеть свою дочь, которую она считала умершей при рождении.

Воссоединение семьи произошло во Флориде, сообщают американские СМИ.

Женевьева родила Конни Моултруп в 1949 году, когда ей было 18 лет. «Я сказала, что хочу увидеть ребенка, — вспоминает Пуринтон. — Мне ответили, что девочка умерла».

Уверив незамужнюю девушку, что ребенок погиб, родители Женевьевы отдали новорожденную на удочерение. У Женевьевы больше не было детей.

Конни Моултруп усыновила бездетная пара из Южной Калифорнии. Когда девочке было пять, ее приемная мать умерла. Вскоре приемный отец женился снова, и мачеха невзлюбила девочку. С тех пор, рассказывает Конни, она мечтала найти своих настоящих родителей.

На прошлое Рождество 69-летняя Моултруп получила в подарок от родной дочери тест ДНК, который мог помочь женщине найти своих родственников.

Сервис поиска по ДНК показал одно совпадение. Так Моултроп вышла на женщину, которая оказалась ее двоюродной сестрой. Кузина, узнав о том, что Конни ищет свою мать, ответила: «Это моя тетя, и она все еще жива».

Женщина отправилась в город Тампу во Флориде, где наконец встретилась со своей родительницей. Женщины долго обнимались и плакали. «На самом деле ты жива», — сказала Женевьева своей дочери. «Я жива», — ответила Конни.