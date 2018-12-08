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18:24 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядят самые черные цветы (фото)

Селекционерам в 20 веке удалось получить по-настоящему черный цвет.

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Черная роза

Самый известный цветок черного цвета — черную розу — довольно давно вывели селекционеры. Среди популярных сортов — Black Diamond, Black Magic, Halfeti.

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Калла черная

В природе существует около 30 видов черных калл. На самом деле расцветка цветка у них бывает от темно-бордовой до темно-фиолетовой. Родом черные каллы из Южной Африки. В России их выращивают как комнатные растения. Каллы цветут в начале — середине лета.

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Черная лилия

Лилии бывают всевозможных цветов и оттенков. Но вот как раз черная лилия названа так довольно условно. Ее цвет скорее темно-бордовый с фиолетовым отливом. Один из самых популярных сортов — Landini.

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Черная петуния

Восхитительный бархатный цветок темно-бордового, а иногда и совсем черного цвета украшает многие городские клумбы. Петунии неприхотливы и радуют глаз с момента высадки до поздней осени. Черную петунию вывели британские селекционеры, за что получили всемирное признание.

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Черный тюльпан

Этот цветок воспет в литературе и живописи. Но традиционно черными называли тюльпаны темно-синего, темно-бордового и темно-фиолетового цветов. По-настоящему черный цветок удалось получить селекционерам только в 1986 году. Его вывел датский ученый Герт Хагеман.

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Черный гиацинт

Гиацинты бывают всевозможных цветов. Самый популярный сорт черного гиацинта — Черный сапфир (Hyacinth Black Sapphire). Он считается самым ароматным.

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Черный ирис

Великолепный цветок с очень темными бархатными лепестками и чуть более светлой серединкой произрастает во многих ботсадах России. Сортов черного ириса много, они отличаются оттенками — от темно-синего до угольно-черного.

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