Где находится самая крутая железная дорога в мире (фото)
И одна из самых живописных.
И одна из самых живописных.
Одновременно добраться до места назначения, полюбоваться восхитительными пейзажами и заодно почувствовать себя на экстремальном аттракционе можно в Швейцарских Альпах. Именно здесь находится одна из самых необычных и крутых железных дорог в мире. Называется она Пилатусбан.
Железная дорога протяженностью всего 4,62 км тянется от городка Альпнахштадта к вершине горы Пилатус (Пилатус-Кульм). Весь путь можно проехать всего за 30 минут — даже с учетом непродолжительных остановок. Максимальная высота, на которую поднимается поезд, — 2070 метров над уровнем моря.
Первый рейс по этому маршруту был запущен 4-го июня 1889-го года. В 1937-м году железная дорога была электрифицирована. Сегодня по маршруту Пилатусбан курсируют 10 вагонов вместимостью 40 человек. Средняя скорость движения поезда составляет 12 километров в час — и это позволяет без спешки полюбоваться окружающими пейзажами и сделать удивительные фото местной природы.
Но самое захватывающее приключение пассажиров ждет почти в самом конце маршрута, когда поезд начинает проезжать через туннели, выдолбленные в скалах. Здесь поезд идет прямо над обрывом в десятки метров высотой.
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