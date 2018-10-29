Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Встала поперек «потока»: Меркель сделала выбор в пользу газа США
При покупке зимней резины россияне не ориентируются на погоду
Проглоченные вставные зубы три года не давали индусу нормально есть
Сын Караченцова на церемонии прощания с актером (фото)
Москвичи нашли альтернативу Москве
В ЮАР изобрели кирпичи из человеческой мочиЭкологически чистые и очень твердые
Беременная Собчак в черном наряде затмила Анну Семенович
«Уральские пельмени» показали пустой зал в Перьми
9 признаков того, что вы начинаете стареть
Психические отклонения, которые на самом деле нормальны
«Валера, верим!» Что ждет «Спартак» при Карпине
У ЦСКА была очевидная слабость. «Краснодар» ею воспользовался
Умерла актриса Марина Либакова-Ливанова
Путин: Россия готова к новой военной операции
Неизлечимо больная Лазарева сильно похудела - СМИ
Не дотянул до 60: чиновник ПФР умер не пенсионером
Актер Збруев на церемонии прощания с Караченцовым (фото)
Умерла актриса Марина Либакова-Ливанова
Фоторепортажи
10Как живет самый густонаселенный остров на самом большом озере
12Наводнение на Кубани
17:39 (мск), источник: Mail Новости

Где находятся самые опасные дороги в мире (фото)

Три самых опасных трассы расположены высоко в горах над пропастями. Их дружно именуют «дорогами смерти».

Наверх

Трасса Кабул-Джелалабад

60-километровую дорогу, связывающую два афганских города, еще называют «дорогой смерти». Дело не только в том, что она извивается над чередой обрывов, а дорожное полотно частично разрушено.

Во время загрузки произошла ошибка.

Куда большую опасность представляют местные водители, которые не прочь полихачить и устроить «афганский дрифт». Но главная угроза исходит со стороны бандитов, которые время от времени нападают на тех, кто проезжает по трассе. Они промышляют здесь с XIX века и стали персонажами многих легенд.

Во время загрузки произошла ошибка.

Зоджи-Ла

9-километровая дорога-зигзаг связывает индийские города Кашемир и Ладакх. Она протянулась на высоте 3,5 км. Крутые повороты, плохая видимость, перепады давления дополняются ливнями и, как результат, оползнями.

Во время загрузки произошла ошибка.

На самом узком участке пути автомобиль может проехать только в одну сторону. Остальным приходится уступить место и ждать своей очереди. Зимой движение по перевалу закрыто, так как его засыпает снегом. Ночью передвигаться по перевалу Зоджи-Ла тоже запрещено.

Во время загрузки произошла ошибка.

Юнгас

70-километровая дорога в Боливии по праву считается самой опасной в мире. Она связывает столицу страны Ла-Пас с городом Коройко. Дорога невероятно узкая, асфальтом же покрыто лишь около 20 км пути.

Во время загрузки произошла ошибка.

Юнгас протянулась над пропастью. Она пролегает на высоте 3,6 км. Когда автомобили не могут разминуться, кому-то приходится отъехать к самому краю бездны.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дорогу построили в 1930-х годах силами заключенных. В 1980-х здесь произошла страшная авария ­— в пропасть упал переполненный автобус. В 1990-х его судьбу повторил туристический автобус с гражданами Израиля.

В 2007 году власти страны наконец построили долгожданную объездную трассу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

Медведев готов ввести заградительные пошлины на топливо
Основательница WWF в России погибла в Брянской области
Бывшая королева красоты погибла вместе с владельцем «Лестера»
Как выглядит самый редкий в мире драгоценный камень (фото)
Ведущая прогноза погоды в Китае ничуть не изменилась за 22 года
Врачи «Динамо» спасли жизнь пассажирке рейса Грозный — Москва
Ученые назвали девять неизбежных признаков старения организма
Спорт
«Валера, верим!» Что ждет «Спартак» при Карпине Руководство красно-белых выбирает между ним и наставником тульского «Арсенала» Олегом Кононовым, который уже попрощался с игроками «канониров»
Hi-Tech
Гавайи начали уходить под воду: пропал целый остров (фото со спутников) Его смыло штормом.
Авто
Volkswagen Touareg против Volvo XC90: онлайн с тест-драйва Большие дизельные кроссоверы, если угодно - внедорожники. Полный привод, пневмоподвески, Volvo XC90 - 235 л.с. и 7 мест, Volkswagen Touareg - 249 сил и 5 мест. Но оба в спортивном стайлинге. Кто же победит? И не забывайте задавать свои вопросы
Кино
Пугачева, Збруев и другие простились с Караченцовым В «Ленкоме» состоялось прощание с народным артистом, скончавшимся после тяжелой болезни
Недвижимость
Россияне перестанут доказывать отсутствие долгов за ЖКХ
Самые загадочные заброшенные здания со всего мира (фото)
Потайные двери в интерьере: 8 идей
Аллегрова отсудила 14 миллионов за несуществующий особняк
Горячие темы на «Детях»
Vikki Едим чтобы жить 269
Львица Страстная Допустимо ли воспитание чужих детей... и их родителей? 259
Вера Родина И вновь стишки. 207
Амина Садыки Наши животные 160
Леди
10 увлажняющих средств на осень до 300 рублей Выбрать подходящее средство на холода, и к тому же сэкономить, – это вполне реально.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь