Где находятся самые опасные дороги в мире (фото)
Три самых опасных трассы расположены высоко в горах над пропастями. Их дружно именуют «дорогами смерти».
Три самых опасных трассы расположены высоко в горах над пропастями. Их дружно именуют «дорогами смерти».
Трасса Кабул-Джелалабад
60-километровую дорогу, связывающую два афганских города, еще называют «дорогой смерти». Дело не только в том, что она извивается над чередой обрывов, а дорожное полотно частично разрушено.
Куда большую опасность представляют местные водители, которые не прочь полихачить и устроить «афганский дрифт». Но главная угроза исходит со стороны бандитов, которые время от времени нападают на тех, кто проезжает по трассе. Они промышляют здесь с XIX века и стали персонажами многих легенд.
Зоджи-Ла
9-километровая
На самом узком участке пути автомобиль может проехать только в одну сторону. Остальным приходится уступить место и ждать своей очереди. Зимой движение по перевалу закрыто, так как его засыпает снегом. Ночью передвигаться по перевалу
Юнгас
70-километровая дорога в Боливии по праву считается самой опасной в мире. Она связывает столицу страны
Юнгас протянулась над пропастью. Она пролегает на высоте 3,6 км. Когда автомобили не могут разминуться,
Дорогу построили в 1930-х годах силами заключенных. В 1980-х здесь произошла страшная авария — в пропасть упал переполненный автобус. В 1990-х его судьбу повторил туристический автобус с гражданами Израиля.
В 2007 году власти страны наконец построили долгожданную объездную трассу.
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