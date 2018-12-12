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13:51 (мск), источник: Mail Новости

Муравей-дракула установил рекорд по скорости укуса

Он двигает жвалами со скоростью 320 км в час.

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Биологи установили, что крошечный тропический муравей Adetomyrma venatrix, известный также как муравей-дракула, обладает самыми быстрыми челюстями на Земле.

Жвалы насекомого двигаются со скоростью 320 км в час, когда насекомое хватает и кусает жертву. Это в 5000 раз быстрее, чем моргание глаза.

Свои выводы исследователи опубликовали в журнале Royal Society Open Science.

Adetomyrma venatrix обитает на Мадагаскаре. Он находится на грани исчезновения и включен во всевозможные охранные списки. Сам вид был открыт в 1994 году. Муравьи достигают 3−4 мм в длину. Цвет самцов буро-желтый, а самок — желто-оранжевый. Интересно, что у рабочих муравьёв отсутствуют глаза.

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Свою суперскорость муравьи используют, чтобы оглушить противника и защитить муравейник. Поверженную жертву насекомые затаскивают в гнездо, где добычу поедают личинки.

Прозвище Дракула муравьи получили из-за своеобразного способа питания. Они прокусывают своих личинок и питаются их гемолимфой, высасывая не больше, чем нужно. Личинка при этом остается в живых.

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