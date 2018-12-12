Dracula ant is named 'world's fastest animal' for its 200mph mandibles https://t.co/suRuf5ZDCJ— mrscog (@mrscog58) 12 декабря 2018 г.
Муравей-дракула установил рекорд по скорости укуса
Он двигает жвалами со скоростью 320 км в час.
Он двигает жвалами со скоростью 320 км в час.
Биологи установили, что крошечный тропический муравей Adetomyrma venatrix, известный также как
Свои выводы исследователи опубликовали в журнале Royal Society Open Science.
Adetomyrma venatrix обитает на Мадагаскаре. Он находится на грани исчезновения и включен во всевозможные охранные списки. Сам вид был открыт в 1994 году. Муравьи достигают 3−4 мм в длину. Цвет самцов
Свою суперскорость муравьи используют, чтобы оглушить противника и защитить муравейник. Поверженную жертву насекомые затаскивают в гнездо, где добычу поедают личинки.
Прозвище Дракула муравьи получили
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