У Леонардо Ди Каприо отобрали «Оскар» Марлона Брандо

Источник: Reuters

Актер Леонардо Ди Каприо попал в детективную историю и остался без «Оскара». Правда, у него остался еще один, заслуженный.

Несколько лет назад малазийский финансист Лоу Тек Джо, известный как Джо Лоу, фанат голливудских знаменитостей и частый посетитель звездных вечеринок, подарил любимому актеру статуэтку, врученную актеру Марлону Брандо в 1954 году за роль в фильме «В порту».

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/fc7da6bd-9001-4315-ae5c-d18dec951515" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1263459" target="_blank">Федералы отобрали «Оскар» у Леонардо Ди Каприо</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Позже Джо Лоу был арестован и обвинен в финансовых махинациях и сомнительных сделках на миллиарды долларов. Он брал деньги из государственного инвестиционного фонда 1MDB и тратил их на предметы роскоши. Сейчас бизнесмен находится в международном розыске.

В итоге Ди Каприо пришлось отдать американским властям не только подаренный «Оскар», но и картину Пикассо «Натюрморт с головой быка» и другие подарки Лоу.

В 2016 году Ди Каприо получил свой первый «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Выживший», положив конец многочисленным шуткам о том, что всякий раз остается без награды. До этого он был номинирован на премию пять раз.