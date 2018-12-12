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15:44 (мск), источник: Mail Новости

У Леонардо Ди Каприо отобрали «Оскар» Марлона Брандо

У статуэтки «темное» прошлое.

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Источник: Reuters

Актер Леонардо Ди Каприо попал в детективную историю и остался без «Оскара». Правда, у него остался еще один, заслуженный.

Несколько лет назад малазийский финансист Лоу Тек Джо, известный как Джо Лоу, фанат голливудских знаменитостей и частый посетитель звездных вечеринок, подарил любимому актеру статуэтку, врученную актеру Марлону Брандо в 1954 году за роль в фильме «В порту».

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Позже Джо Лоу был арестован и обвинен в финансовых махинациях и сомнительных сделках на миллиарды долларов. Он брал деньги из государственного инвестиционного фонда 1MDB и тратил их на предметы роскоши. Сейчас бизнесмен находится в международном розыске.

В итоге Ди Каприо пришлось отдать американским властям не только подаренный «Оскар», но и картину Пикассо «Натюрморт с головой быка» и другие подарки Лоу.

В 2016 году Ди Каприо получил свой первый «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Выживший», положив конец многочисленным шуткам о том, что всякий раз остается без награды. До этого он был номинирован на премию пять раз.

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