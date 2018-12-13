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16:49 (мск), источник: Mail Новости

В центре Лондона «выросли» 30 ледяных глыб (видео)

Их привезли с севера ради искусства.

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На площади перед галереей Tate Modern в Лондоне появилась необычная инсталляция.

Сюда привезли 30 огромных глыб льда из Гренландии. Это проект датского скульптора Олафа Элиассона под названием «Ледяные часы».

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Тающий лед словно отсчитывает время, которое осталось до исчезновения на Земле ледников в результате глобального потепления.

Глыбы срезали с ледяного покрова одного из фьордов.

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