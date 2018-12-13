В центре Лондона «выросли» 30 ледяных глыб (видео)
Их привезли с севера ради искусства.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Их привезли с севера ради искусства.
На площади перед галереей Tate Modern в Лондоне появилась необычная инсталляция.
Сюда привезли 30 огромных глыб льда из Гренландии. Это проект датского скульптора Олафа Элиассона под названием «Ледяные часы».
Тающий лед словно отсчитывает время, которое осталось до исчезновения на Земле ледников в результате глобального потепления.
Глыбы срезали с ледяного покрова одного из фьордов.
Читайте также: