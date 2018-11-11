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11:02 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит сказочный каньон в Исландии (фото)

Он появился 9 тысяч лет назад.

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В Исландии можно увидеть один из самых живописных каньонов Северного полушария — Фьядрарглуфюр.

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Он находится недалеко от Рейкьявика возле дороги № 1, так что добраться до него легко. Оставив автобусы или автомобили, туристы проходят пешком пару километров по хорошей дороге к его вершине и совершают неспешную прогулку вдоль чуда природы.

Каньон появился около 9 тысяч лет назад, когда тающие ледники промыли в скалах извивистое ущелье длиной до 2 км. Оно поросло травой и мхом и приобрело сказочный вид.

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Стены каньона достигают 100 метров в высоту. По его дну протекает река Фьядра, а на выходе из каньона находится красивый водопад.

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