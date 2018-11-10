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17:45 (мск), источник: Mail Новости

Где находится самый большой цветочный парк в мире (фото)

На его создание потратили 11 млн долларов.

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«Дубайский сад чудес» в Объединенных Арабских Эмиратах — это крупнейший в мире цветник, занимающий площадь 72 тысячи квадратных метров. Здесь растет около 50 млн цветов и 250 млн растений.

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Первый участок парка открылся в 2013 году в День святого Валентина. Это были горизонтальные и вертикальные клумбы потрясающей красоты. Стоимость проекта оценивалась в 11 млн долларов. Было привлечено около 400 рабочих.

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Уже через полгода проект был полностью завершен — возле парка построили огромную автостоянку, магазины, бутики, мечети и другие сооружения.

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В парке можно увидеть цветочный дворец, стены и крыша которого сделаны из цветов, огромные цветочные часы, фигуры Микки Мауса, павлинов, кошек, медведя и других животных или сказочных персонажей, красивое искусственное озеро, аллею сердец и даже цветочный самолет.

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В 2015 году в «Дубайском саду чудес» открылся самый большой в мире сад бабочек, в котором обитают около 15 тысяч этих насекомых.

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