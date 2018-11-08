Дождались: в Мексику прилетели огромные стаи бабочек
В этом году Монархи опоздали
В этом году Монархи опоздали
Ежегодно в начале ноября на границе мексиканских штатов Мичоакан и Мехико можно наблюдать восхитительное зрелище. Миллионы красочных бабочек Монархов прилетают сюда из Канады и восточной части США на зимовку.
Насекомые преодолевают 5,5 тысяч километров пути и останавливаются в лесистой горной местности на высоте примерно 3000 метров. Специально для их защиты здесь был создан биосферный заповедник. С ноября по март в нем зимуют до миллиарда бабочек.
В Мексике встреча Монархов — почти что национальный праздник. Тем более что обычно бабочки прилетают как раз на День мертвых 1 ноября.
В 2018 году штормовая погода, охватившая границу Мексики и США, помешала Монархам прилететь по расписанию. Первых бабочек работники заповедника заметили только 6 ноября. Они продолжают прибывать и к декабрю окажутся в Мексике в полном составе. Зимовать Монархи будут на соснах и других хвойных деревьях.
В прошлом году количество Монархов в Мексике сократилось примерно на 15%. Ученые предостерегают: бабочкам вредят гербициды и сокращение лесных площадей. Сам заповедник за последние годы потерял 57% насаждений.
Читайте также: