Дрон снял на видео крупнейшую в мире природную арку
Видео показывает впечатляющие масштабы чуда природы.
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Видео показывает впечатляющие масштабы чуда природы.
Беспилотник, запущенный на
На видео показана пещера Цяньсу длиной 400 метров, шириной 200 метров и высотой 106 метров, состоящая из моста Тяньшен, пещеры Тяньчуан и карстовой пещеры.
Тяньшен был признан крупнейшим в мире природным мостом и попал в Книгу рекордов Гиннеса.
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