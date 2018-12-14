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12:11 (мск), источник: Mail Новости

Дрон снял на видео крупнейшую в мире природную арку

Видео показывает впечатляющие масштабы чуда природы.

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Беспилотник, запущенный на юго-западе Китая, снял уникальную природную арку в округе Бицзе провинции Гуйчжоу.

На видео показана пещера Цяньсу длиной 400 метров, шириной 200 метров и высотой 106 метров, состоящая из моста Тяньшен, пещеры Тяньчуан и карстовой пещеры.

Тяньшен был признан крупнейшим в мире природным мостом и попал в Книгу рекордов Гиннеса.

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