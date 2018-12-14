Топ-10 достопримечательностей в самых посещаемых странах мира
Картографический сервис MAPS.ME предлагает путешественникам пройтись по списку самых знаковых туристических мест на планете Земля, чтобы зарядиться идеями для будущих поездок.
Картографический сервис MAPS.ME предлагает путешественникам пройтись по списку самых знаковых туристических мест на планете Земля, чтобы зарядиться идеями для будущих поездок.
Когда мы не знаем, какой фильм посмотреть на сон грядущий, когда нет сил читать длинные рецензии критиков — мы просто открываем любой рейтинговый сайт и смотрим на верхние позиции. Киноленты с наибольшим количеством голосов редко бывают плохими: высокие баллы означают, что фильмы говорят со зрителями на универсальном языке искусства и могут достучаться до самой разной аудитории, вне зависимости от возраста, пола, политических взглядов и вкусовых предпочтений.
Такой же подход можно применить, когда налицо муки выбора из серии «скоро отпуск — куда бы податься?». Если сил и времени на изучение
На первом месте Франция, которую в 2017 году посетило 87 миллионов гостей
Самая посещаемая достопримечательность во Франции — собор Нотр-Дам-де-Пари, или Собор Парижской Богоматери, который в прошлом году осмотрели почти 14 миллионов человек. Этот готический храм, датированный XII веком, широко прославленный Виктором Гюго, а в новейшее время — еще и одноименным мюзиклом, считается одним из символов страны. Он неразрывно связан с историей государства: здесь впервые собрался французский парламент, была реабилитирована Жанна д’Арк, Наполеон провозглашен императором, а также произошло множество других знаковых событий.
На втором месте — Испания с 82 миллионами иностранных визитеров. Своей популярностью у заграничной публики она обязана, в первую очередь, пляжному отдыху на Балеарских и Канарских островах с их мягким климатом, а также
Самая популярная достопримечательность Испании, согласно рейтингу издания El País — церковь Саграда Фамилия (3,7 миллионов посетителей в год). Однако, пальму первенства может оспорить Базилика Пресвятой Девы Пилар в Сарагосе, не попавшая в статистику
Соединенные Штаты Америки с 77 миллионами приезжих замыкают тройку лидеров рейтинга самых посещаемых стран мира. Возможности этой страны в плане увеселительных поездок невозможно описать в двух словах. США — это как минимум современные мегаполисы
Этот 7-километровый бульвар, к слову, находится за пределами самого
Чуть более 60 миллионов туристов наведались в Поднебесную в 2017 году. На территории Китая путешественников привлекают мегаполисы Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. Популярностью также пользуются национальные парки, монастырь Шаолинь, Великая Китайская стена, курорты острова Хайнань.
Самой посещаемой достопримечательностью Китая является Запретный город в Пекине. Этот самый обширный дворцовый комплекс на планете занимает площадь в 700 кв.метров и насчитывает на своей территории около тысячи зданий.
Именно отсюда императоры династий Мин и Цин правили Поднебесной на протяжении пяти веков. В прошлом году 15 миллионов туристов оценили Запретный город с его уникальными деревянными строениями, прекрасно сохранившимся декором, старинными предметами быта и искусства, интересными экспозициями в музеях, затейливыми императорскими садами.
Практически догнав Китай со своими 58 миллионами туристов, Италия по праву занимает место в пятерке самых популярных стран. В туристическом плане это государство столь же многогранно, как и Франция: казалось бы, нет такой категории путешественников, для которой не нашлось бы «своей» Италии. Любители истории и античной архитектуры, поклонники европейского искусства эпохи Возрождения и католические паломники направляют свои стопы в Вечный город; те, модники и шопоголики — в Милан; влюбленные всех мастей — в Венецию; любители пляжного отдыха — на Сардинию, Капри и другие морские курорты страны.
Самая популярная достопримечательность Апеннинского полуострова — Римский Пантеон (7 миллионов посетителей в 2016 году). Из всех памятников античного периода на территории Италия он сохранился, пожалуй, лучше всего. Во всяком случае, выглядит Пантеон гораздо внушительнее того же Колизея. Здание, которое изначально представляло собой языческий храм, возведено почти две тысячи лет назад, что не мешает ему функционировать и по сей день — но уже в рамках иного культа. Сейчас это церковь Марии и Мучеников, где каждый день проводятся католические литургии.
С большим отрывом за Италией следует Мексика: цифра в 39 миллионов хоть и на порядок меньше, но все же внушает уважение. Безусловно, большую часть иностранного турпотока обеспечивают жители США и Канады, но и европейцы с азиатами вносят свою лепту. Мексика — это не только шикарные пляжи, но и руины городов майя, а также богатый природный ландшафт (здесь есть свой действующий вулкан и гигантский каньон).
Самым большим числом посетителей (2 миллиона) на территории Мексики может похвастаться Национальный музей антропологии. Здесь собраны десятки тысяч экспонатов, относящихся к истории майя и других народов,
Туристический потенциал страны сосредоточен, за небольшим исключением, в столице королевства, куда в основном и направили в 2017 году свои стопы почти 38 миллионов иностранных гостей. Их можно понять — основанный римлянами еще в начале нашей эры, Лондон сегодня является одним из самых значимых, атмосферных городов мира, и славится к тому же большим количеством достопримечательностей. Он хорошо приспособлен для туризма: например, здесь работает сеть бесплатных информационных центров для гостей (TICs), а также реализовано множество пакетных программ, позволяющих без проблем перемещаться по городу и спокойно посещать большинство музеев, дворцов, галерей, церквей и других объектов (например, London pass).
К слову, самая популярная достопримечательность столицы — знаменитый Тауэр, а точнее «Her Majesty's Royal Palace and Fortress, Tower of London». Это одно из старейших сооружений Англии и главный символ Великобритании, успевший побывать за свою 900-летнюю историю крепостью, дворцом, хранилищем королевских драгоценностей, арсеналом, монетным двором, тюрьмой, обсерваторией и даже зоопарком. Ежегодно Тауэр посещают более двух с половиной миллионов туристов.
Своим местом в рейтинге самых посещаемых стран Турция обязана, по большей части, низким ценам и качественному сервису на курортах Средиземного и Эгейского морей. Однако помимо пляжных отелей эта страна привлекает своими возможностями в плане экскурсионного и оздоровительного видов отдыха. Именно здесь находятся развалины легендарной Трои, Эфеса и других древних городов. Столица государства Стамбул хранит в себе отпечатки множества великих исторических эпох, включая Византию и Османскую империю. Интерес представляют и лечебный
В минувшем году Турцию посетило 37,6 миллионов иностранцев. А самой популярной достопримечательностью страны признан грандиозный
Одна из ведущих мировых держав, хотя и не обладает грандиозными природными богатствами, тем не менее входит в десятку самых посещаемых стран с тем же количеством иностранных гостей, что и Турция. Не стоит удивляться, ведь в Германию люди самых разных национальностей стремятся не только в развлекательных целях — это еще и центр делового туризма, а также одно из самых популярных направлений для эмиграции в поисках лучшей жизни. Тем не менее, такие города, как Берлин, Гамбург, Мюнхен, Франкфурт и Бремен действительно ежегодно привлекают множество туристов разнообразными интересными мероприятиями (чего стоит один Октоберфест и лучшие в Европе рождественские ярмарки и новогодние вечеринки).
Лидером по посещаемости среди всех достопримечательностей Германии является Кельнский собор — здесь ежегодно бывает 6 миллионов человек. Этот старинный храм, заложенный 770 лет назад, является выдающимся образцом готической архитектуры.
Замыкает наш список любимец «зимовщиков» и дауншифтеров всех мастей и национальностей — Таиланд (статистический результат — 35 миллионов иностранных гостей). Эта гостеприимная азиатская страна буквально ворвалась на международный туристический рынок десять лет назад и отвлекла на себя значительную часть мирового турпотока. Путешественники быстро оценили местный тропический климат, райские пейзажи островов, обширную экскурсионную программу на материковой части, низкие цены и лояльную визовую политику.
Самой посещаемой достопримечательностью Таиланда считается действующий Королевский дворец в Бангкоке с Храмом Изумрудного Будды (Ват Пхра Кео) на своей территории. Храм является главной буддийской святыней страны, и ежегодно сюда наведывается более миллиона человек.