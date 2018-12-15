Лаборатория в Израиле вырастила искусственный стейк

Первый стейк, не требующий убоя коровы, создали ученые в Израиле.

Пока что искусственное мясо не готово поступить на рынок. Это прототип, производство которого обходится в 50 долларов за небольшую порцию толщиной 5 мм. Это сравнительно недорого: первый выращенный в лаборатории гамбургер в 2013 году стоил 250 000 евро.

Вкус лабораторного стейка еще предстоит улучшить, но это первое мясо, имеющее мышечную структуру, которое выращено без убийства животного.

Если разработка будет доведена до конца, она обозначит зарождение новой пищевой отрасли. Кроме того, искусственное мясо позволит уменьшить воздействие животноводства на окружающую среду и глобальное потепление.

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В других лабораториях уже производят клетки говядины, курицы, утки и свинины, но для продуктов без мясных волокон, таких как гамбургеры и наггетсы. Созданные искусственно мясные продукты еще не продаются для потребителей.

По словам Дидье Тубиа, соучредителя и генерального директора Aleph Farms, выращенный в лаборатории стейк будет продаваться не раньше, чем через три-четыре года.

Стейк производят с использованием смеси клеток, выращенных в специальной среде. Для запуска процесса нужна эмбриональная бычья сыворотка, которая выполняет роль своеобразной «закваски».