Канадец сфотографировал снежинки крупным планом
Это очень красиво.
Это очень красиво.
32-летний фотограф Дон Комаречка из Канады занимается макросъемкой. Снимки снежинок, капелек росы или замерзших мыльных пузырей в его объективе превращаются в настоящие произведения искусства.
Комаречка живет в городе Барри, провинция Онтарио. Он начинал как пейзажный фотограф, но постепенно добавил в свой «портфель» фото дикой природы и макросъемку. Он проводит
Не так давно снимки снежинок Комаречки были изданы отдельной книгой «Небесные кристаллы: тайны снежинок». А в 2017 году Королевский монетный двор выпустил серебряную монету со снежинкой, сфотографированной мастером.
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