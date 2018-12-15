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16:58 (мск), источник: Mail Новости

Канадец сфотографировал снежинки крупным планом

Это очень красиво.

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32-летний фотограф Дон Комаречка из Канады занимается макросъемкой. Снимки снежинок, капелек росы или замерзших мыльных пузырей в его объективе превращаются в настоящие произведения искусства.

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Комаречка живет в городе Барри, провинция Онтарио. Он начинал как пейзажный фотограф, но постепенно добавил в свой «портфель» фото дикой природы и макросъемку. Он проводит мастер-классы для начинающих фотографов и работает с ведущими изданиями, такими как BBC.

Не так давно снимки снежинок Комаречки были изданы отдельной книгой «Небесные кристаллы: тайны снежинок». А в 2017 году Королевский монетный двор выпустил серебряную монету со снежинкой, сфотографированной мастером.

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