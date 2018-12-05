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17:29 (мск), источник: Mail Новости

Фотограф показал красоту Земли с высоты птичьего полета

Удивительные снимки.

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Проект Water.Shapes.Earth публикует невероятные снимки природы, сделанные с помощью дрона.

Руководителем проекта является фотограф и фотожурналист Милан Радисикс. Его работы представлены на выставках по всему миру и часто публикуются в National Geographic, BBC Wildlife и других известных журналах.

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За несколько лет существования Water.Shapes.Earth фотограф успел снять невероятные пейзажи в 11 странах мира, а общее количество часов полета дрона составило более 100 часов.

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Снимки Радисикса удивительны. Необычный ракурс с высоты дает совершенно новое представление о нашей планете и природе.

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