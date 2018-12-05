Фотограф показал красоту Земли с высоты птичьего полета
Удивительные снимки.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Удивительные снимки.
Проект Water.Shapes.Earth публикует невероятные снимки природы, сделанные с помощью дрона.
Руководителем проекта является фотограф и фотожурналист Милан Радисикс. Его работы представлены на выставках по всему миру и часто публикуются в National Geographic, BBC Wildlife и других известных журналах.
За несколько лет существования Water.Shapes.Earth фотограф успел снять невероятные пейзажи в 11 странах мира, а общее количество часов полета дрона составило более 100 часов.
Снимки Радисикса удивительны. Необычный ракурс с высоты дает совершенно новое представление о нашей планете и природе.
Читайте также: