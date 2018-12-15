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18:04 (мск), источник: Mail Новости

Кот случайно проехал в коробке половину Канады

Кошки — известные любители забраться в любую доступную коробку.

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Забавный инцидент, растрогавший многих любителей кошек, произошел в Канаде. Жительница Дартмута Жаклин Лейк отправляла своему другу диски для автомобиля. Она упаковала их в коробки и отправила курьерской службой. На следующее утро женщина обнаружила, что пропал ее кот Балу.

Домашнему любимцу еще не исполнилось и года. Он был очень доверчивым и послушным животным. Жаклин подумала, что кот мог выбежать из дома, а затем легко пойти на руки к незнакомому человеку. В отчаянии хозяйка опубликовала в соцсетях фотографии Балу с просьбой вернуть пропажу.

Жаклин и ее 15-летний сын обыскали все окрестности и расклеили десятки объявлений, но кота так и не нашли.

На пятый день поисков женщине позвонили из компании доставки и попросили уточнить, что именно она отправляла. Когда Жаклин перечислила детали посылки, последовал вопрос: «Так вы не отправляли кошку?».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я так боялась, что он погиб, что в этот момент упала на колени», — поделилась женщина. По ее словам, Балу очень игрив. Он попросту спрятался в коробке и сидел незаметно, не издавая ни звука.

Кот, проехавший из Дартмута до Монреаля больше 1200 км, оказался в полном порядке. Его на время оставили в Центре спасения животных, где сразу чипировали, чтобы в следующий раз найти его было проще. Уже скоро Балу окажется дома.

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