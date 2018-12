Фотограф показал, как живут последние племена на Земле (фото)

В 2009 году Нельсон начал работать над своим крупнейшим проектом «Пока они не исчезли» (Before they Pass Away). Он отправился в путешествие на средства голландского миллиардера Марселя Бэкхорна и сфотографировал представителей более 35 племен, используя 50-летнюю камеру. По итогам проекта была напечатана книга и фотопортреты для выставки.