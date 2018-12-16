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15:12 (мск), источник: Mail Новости

Фотограф показал, как живут последние племена на Земле (фото)

Совсем скоро их самобытность станет историей.

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Известный фотожурналист Джимми Нельсон провел десятилетие, путешествуя по миру, встречаясь и фотографируя представителей последних коренных народов Земли.

Его работа стала документальным свидетельством образа жизни людей в самых отдаленных и труднодоступных уголках планеты.

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Папуа — Новая Гвинея

Нельсон очень обеспокоен гомогенизацией общества. «Если мы сейчас позволим культурной самобытности коренных народов исчезать и дальше, она будет потеряна навсегда», — говорит Джимми.

Он подчеркивает, что потеряв это ценнейшее наследие, человечество потеряет разнообразие.

«Мы должны объединиться и бороться за поддержку культур коренных народов и гордиться разнообразием их традиций, которые все еще можно найти на планете в наше время», — говорит фотограф.

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Папуа — Новая Гвинея

Нельсон родился в Великобритании в 1967 году. Детство провел в Азии, Африке и Южной Америке. Окончив школу, он взял маленькую камеру и уехал в Тибет, где пешком прошел длиннейший маршрут, фотографируя местных жителей. Вернувшись, Нельсон понял, что хочет стать фотожурналистом. Он также долгое время работал в сфере коммерческой фотографии, снимая рекламу.

В 2009 году Нельсон начал работать над своим крупнейшим проектом «Пока они не исчезли» (Before they Pass Away). Он отправился в путешествие на средства голландского миллиардера Марселя Бэкхорна и сфотографировал представителей более 35 племен, используя 50-летнюю камеру. По итогам проекта была напечатана книга и фотопортреты для выставки.

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Папуа — Новая Гвинея
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Хива-Оа
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Шари-Багирми, Республика Чад
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Уа-Пу, Маркизские острова
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Ладакх, Индия

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