Фотограф показал, как живут последние племена на Земле (фото)
Совсем скоро их самобытность станет историей.
Совсем скоро их самобытность станет историей.
Известный фотожурналист Джимми Нельсон провел десятилетие, путешествуя по миру, встречаясь и фотографируя представителей последних коренных народов Земли.
Его работа стала документальным свидетельством образа жизни людей в самых отдаленных и труднодоступных уголках планеты.
Нельсон очень обеспокоен гомогенизацией общества. «Если мы сейчас позволим культурной самобытности коренных народов исчезать и дальше, она будет потеряна навсегда», — говорит Джимми.
Он подчеркивает, что потеряв это ценнейшее наследие, человечество потеряет разнообразие.
«Мы должны объединиться и бороться за поддержку культур коренных народов и гордиться разнообразием их традиций, которые все еще можно найти на планете в наше время», — говорит фотограф.
Нельсон родился в Великобритании в 1967 году. Детство провел в Азии, Африке и Южной Америке. Окончив школу, он взял маленькую камеру и уехал в Тибет, где пешком прошел длиннейший маршрут, фотографируя местных жителей. Вернувшись, Нельсон понял, что хочет стать фотожурналистом. Он также долгое время работал в сфере коммерческой фотографии, снимая рекламу.
В 2009 году Нельсон начал работать над своим крупнейшим проектом «Пока они не исчезли» (Before they Pass Away). Он отправился в путешествие на средства голландского миллиардера Марселя Бэкхорна и сфотографировал представителей более 35 племен, используя 50-летнюю камеру. По итогам проекта была напечатана книга и фотопортреты для выставки.
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