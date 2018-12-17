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20:42 (мск), источник: Mail.ru Новости

Британец несколько лет жалуется на рождественские украшения в местном пабе

Но определить, кто жалуется, владельцу заведения пока не удалось.

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Рождественские и новогодние праздники уже совсем близко: елки наряжены, гирлянды развешаны, все блестит и переливается, создавая праздничное настроение. Но далеко не все этому рады.

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Владелец паба Hanging Gate в городке Чапел-эн-ле-Фриф в британском графстве Дербишир Марк Томас уже несколько лет страдает от регулярных жалоб неизвестного «доброжелателя». А все потому, что ежегодно на Рождество хозяин украшает свое заведение тысячами разноцветных лампочек, гирлянд и праздничных украшений.

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По словам Марка, в этому году в пабе он разместил 35 тысяч лампочек и 6,5 тысяч милых безделушек. Но не успел мужчина закончить приготовления и открыть дверь бара для посетителей, как на него уже поступила жалоба от анонимного гражданина в пожарных контроль.

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Как отмечает Марк, после установки всех декораций, он сам звонит инспекторам и просит проверить украшения на безопасность. Так, пару лет назад, по рекомендации пожарных, он заменил часть своих гирлянд на новые. В этом году Марк так же связался с инспекторами, но те по-дружески сообщили ему, что первая жалоба на паб уже поступила, когда Марк даже не успел его открыть.

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Владелец заведения уверен, что жалобы пишет один и тот же человек. Возможно, недовольный клиент, а может, просто тип, который не любит Рождество. Но Марк старается не реагировать на эти недовольства, ведь все остальные люди специально приходят в паб, чтобы полюбоваться на его огромную коллекцию рождественских украшений.

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Томас с супругой начали украшать свой бар с 2001 года, и за эти годы их коллекция выросла в разы. На нее они потратили более 31 тысячи долларов.

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