Художница «расплавляет» старые кресла, превращая их в предмет искусства
Новая жизнь старых вещей.
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Новая жизнь старых вещей.
Датская художница Нина Сандерс создает скульптуры, которые «капают», «опрокидываются» и «проливаются». Все бы ничего, но они сделаны из старых кресел и диванов, так что выглядит это весьма сюрреалистично.
Сандерс питает большую любовь к вещам и предметам, которые уже отслужили свое. Она часто работает со старой мебелью и другими предметами интерьера, а также с чучелами животных и манекенами.
Но, пожалуй, самыми узнаваемыми и популярными ее работами являются «расплавленные» предметы мебели. Такой иллюзии жидкого состояния художница добивается с помощью гипса, красок и подходящих по цвету текстур и тканей.
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