Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Встал и ушел: Грызлов отказался даже слушать Украину в Минске
При покупке ОСАГО будет ждать сюрприз (для некоторых неприятный)
Статины могут принести больше вреда, чем пользы
Волкова рассказала, как сериал «Воронины» оставил ее без работы
Назван лучший город Подмосковья для заработка на жилье
Россия вносит реальный вклад в энергобезопасность Европы Путин вместе с Эрдоганом примет участие в мероприятиях по поводу строительства «Турецкого потока»
Завещание Буша для США: РФ выставит счёт за СССР
Брилев ответил на совет Познера сдать паспорт
8 звезд со странными и противными привычками
У француженки из-за краски для волос деформировалось лицо
Автор "Маски-шоу" Юрий Гриневич скончался сегодня - причина
Актриса Хмельницкая показала обнаженное фото - СМИ
Кумир молодежи 90-х триумфально вернулась на сцену, родив 3 детей
Условие, выдвинутое моделью, возмутило ее жениха
Врач, считающий себя звездой, выгнал из больницы Харатьяна - СМИ
Тимошенко сказала, что делать с бегущими из страны
"После долгих опровержений Россия признала": что возмутило НАТО
Запад оказал "мощную поддержку Украине"
Фоторепортажи
22Северокорейская угроза
12Невесомый вклад: что происходит внутри МКС
13:49 (мск), источник: Mail Новости

Плотник из Дании создает скульптуры гигантских троллей (фото)

Они украшают городское пространство.

Наверх

Томас Дамбо из Копенгагена вместе со своей командой создает гигантские деревянные скульптуры троллей. Сказочных персонажей затем размещают в городских парках, скверах и даже дворах местных жителей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дамбо работает и со многими другими проектами, но тролли, признается он, одни из его любимых. Они не только забавны, но и несут экологическое послание. Свои скульптуры Дамбо создает из переработанных материалов или отходов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Томас строил из дерева с детства. Он даже получил образование плотника, но решил, что создавать обычные вещи — слишком скучно, и поступил в школу дизайна.

Среди первых инициатив дизайнера был проект «Счастливые городские птицы». Дамбо создал 3000 скворечников из деревянных обрезков и разослал их в несколько крупных городов по всему миру.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

Путин объяснил отказ от общения с Порошенко по телефону
Словакия заподозрила российского дипломата в шпионаже
Убивают любого. Какие народы самые враждебные на планете?
В Генштабе рассказали об ответе России в случае отмены ДРСМД
Как выглядит самая опасная в мире улитка (фото)
Путин вручил премию «Доброволец России — 2018»
Спорт
Неудавшийся мальчишник: Овечкин «проигрался» в Вегасе "Вашингтон" Александра Овечкина потерпел неожиданное поражение от команды, которую одолел в финале Кубка Стэнли сезона-2017/18
Hi-Tech
Samsung «засветила» прототип 5G смартфона с боковым вырезом Секретный Samsung и 5G сети уже в начале 2019
Авто
Для президента Украины заказали новый (очень дорогой) кортеж Государственная организация «Автобаза Государственного управления делами президента Украины» приобрела пару бронированных Mercedes S 600 Guard
Кино
10-летняя дочь Алсу готовится участвовать в шоу «Голос. Дети» Певица сообщила, что будет болеть за Микеллу в новом сезоне проекта
Недвижимость
Тина Канделаки подарила сыну жилье за 100 миллионов рублей
Назван район Москвы с самым дешевым жильем
Жители Петербурга назвали худшие места в городе
Зачем в хрущевках делали ящик под окном?
Дети
Елизавета Боярская стала мамой во второй раз Актриса родила сына.
Леди
5 причесок, которые сильно портят волосы Красота требует жертв? Возможно, но не в том случае, когда жертвой становятся твои волосы
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь