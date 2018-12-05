Плотник из Дании создает скульптуры гигантских троллей (фото)
Они украшают городское пространство.
Они украшают городское пространство.
Томас Дамбо из Копенгагена вместе со своей командой создает гигантские деревянные скульптуры троллей. Сказочных персонажей затем размещают в городских парках, скверах и даже дворах местных жителей.
Дамбо работает и со многими другими проектами, но тролли, признается он, одни из его любимых. Они не только забавны, но и несут экологическое послание. Свои скульптуры Дамбо создает из переработанных материалов или отходов.
Томас строил из дерева с детства. Он даже получил образование плотника, но решил, что создавать обычные вещи — слишком скучно, и поступил в школу дизайна.
Среди первых инициатив дизайнера был проект «Счастливые городские птицы». Дамбо создал 3000 скворечников из деревянных обрезков и разослал их в несколько крупных городов по всему миру.
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