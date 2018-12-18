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17:05 (мск), источник: Mail.ru Новости

Парикмахер с Тайваня делает картины из срезанных волос клиентов

Когда душа требует творчества и самовыражения.

Парикмахер Аллен Чен, который работает в салоне красоты на Тайване, стал настоящей звездой не только у себя на родине, но и далеко за ее пределами. А все благодаря своему необычному хобби и безграничным возможностям интернета.

В первый раз о Чене заговорили, когда он начал в буквальном смысле рисовать на головах своих клиентов. На их затылках он машинкой для стрижки выбривал героев мультфильмов, портреты знаменитостей и любых других сказочных или реально существующих персонажей.

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Но этого ему показалось мало — и Аллен пошел еще дальше и начал делать по-настоящему большие и впечатляющие картины из волос, которые остаются после стрижки.

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Парикмахер-художник бережно собирает обрезанные волосы в коробочку, а затем в свободное от работы время прямо на полу в салоне выкладывает из них впечатляющие картины. После того, как все закончено, Аллен фотографирует свою работу и сметает волосы в мусор. Вот такое недолговечное искусство.

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