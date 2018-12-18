Парикмахер с Тайваня делает картины из срезанных волос клиентов
Когда душа требует творчества и самовыражения.
Когда душа требует творчества и самовыражения.
Парикмахер Аллен Чен, который работает в салоне красоты на Тайване, стал настоящей звездой не только у себя на родине, но и далеко за ее пределами. А все благодаря своему необычному хобби и безграничным возможностям интернета.
В первый раз о Чене заговорили, когда он начал в буквальном смысле рисовать на головах своих клиентов. На их затылках он машинкой для стрижки выбривал героев мультфильмов, портреты знаменитостей и любых других сказочных или реально существующих персонажей.
Но этого ему показалось мало — и Аллен пошел еще дальше и начал делать
Читайте также: