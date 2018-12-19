Музыканты The Beatles и Rolling Stones выступили вместе впервые за 50 лет
Звезды спели хит Get Back.
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Звезды спели хит Get Back.
Пол Маккартни удивил поклонников на своем концерте, когда пригласил на сцену коллегу по The Beatles Ринго Старра и музыканта Ронни Вуда из Rolling Stones.
Культовые музыканты исполнили хит The Beatles 1969 года Get Back.
Концерт состоялся на лондонской O2 Arena в рамках тура Маккартни «Freshen Up».
«Не знаю, как для вас, но для меня это было волнительно. Мир и любовь всем», — сказал Ринго Стар после выступления.
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