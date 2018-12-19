Художник из Индии рисует невероятные портреты на листьях фикуса

46-летний Сандеш Рангнекар — довольно известный художник и в Индии, и за ее пределами. А прославился он благодаря своим удивительным картинам, которые рисует акварельными красками на высушенных листьях фикуса.

Рангнекар рисует на необычных листьях. Его холст — листья священного для индусов дерева Пипал или Дерева Бодхи (он же «Фикус священный»). Художник сначала дает им высохнуть в течение 35−40 дней и лишь после этого приступает к работе. В среднем на одну картину он тратит несколько дней, в течение которых рисует по три-четыре часа.