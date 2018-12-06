Американец превращает тексты песен и сценарии фильмов в уникальные картины
Очень кропотливая работа.
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Очень кропотливая работа.
Художник из
Они изображают знаменитостей, мультперсонажей, сцены из популярных фильмов и культовые предметы, знакомые каждому. Но главная особенность картин в том, что создает их Майк с помощью букв и цифр.
Для каждой новой работы Матола выбирает специальный текст, соответствующий изображению. Например, портрет Фрэдди Меркьюри состоит исключительно из песен группы Queen, а герой мультфильма Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо» создан из оригинального сценария на японском языке.
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