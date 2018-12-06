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16:58 (мск), источник: Mail Новости

Американец превращает тексты песен и сценарии фильмов в уникальные картины

Очень кропотливая работа.

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Художник из Лос-Анджелеса Майк Матола создает невероятные рисунки, вдохновленные поп-культурой.

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Они изображают знаменитостей, мультперсонажей, сцены из популярных фильмов и культовые предметы, знакомые каждому. Но главная особенность картин в том, что создает их Майк с помощью букв и цифр.

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Для каждой новой работы Матола выбирает специальный текст, соответствующий изображению. Например, портрет Фрэдди Меркьюри состоит исключительно из песен группы Queen, а герой мультфильма Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо» создан из оригинального сценария на японском языке.

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