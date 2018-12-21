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20:18 (мск), источник: Mail.ru Новости

Райан Рейнольдс надел уродливый рождественский свитер и стал новым мемом

Но во всем виноваты его друзья-шутники.

Райан Рейнольдс известен фанатам своим отменным чувством юмора. Он нередко троллит не только поклонников и своих друзей-актеров, но и собственную жену Блейк Лайвли (правда, она отвечает ему тем же).

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Эти нехорошие люди сказали мне, что будет вечеринка в свитерах.
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Но в этот раз досталось самому Рейнольдсу. В своих соцсетях актер опубликовал забавный снимок с Хью Джекманом и Джейком Джилленхолом, сделанный на новогодней вечеринке. Но, если последние выглядят вполне буднично, то исполнитель роли Дедпула принарядился соответствующе празднику — шикарный свитер в красно-зеленых цветах с огромным объемным золотым бантом посередине.

Несмотря на веселый наряд, Рейнольдс на снимке не выглядит довольным, зато его коллеги не могут сдержать смех. Как оказалось, Джекман и Джилленхол решили объединиться и разыграть актера.

Они сказали, что на вечеринке будет особый дресс-код с уродливыми рождественскими свитерами, но в нем пришел только Рейнольдс.

Несмотря на недовольство актера, поклонники пришли в восторг от праздничного свитера с бантом, а из грустного Рейнольдса моментально сделали новый мем.

Держи! Пусть справедливость восторжествует.
Жизнь, я, ответственность.
2018 год, я, 2019 год.
Не мог удержаться, чтобы не нарисовать это.
Семейные вечеринки, я, все остальные вечеринки.
Найди различия.

Кстати, оказалось, что многие пользователи уже были в похожих ситуациях (и даже в точно таком же свитере).

Я рада, что я не одна такая.
Мне знакомо это чувство.

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