Райан Рейнольдс надел уродливый рождественский свитер и стал новым мемом
Но во всем виноваты его
Но во всем виноваты его
Райан Рейнольдс известен фанатам своим отменным чувством юмора. Он нередко троллит не только поклонников и своих
Но в этот раз досталось самому Рейнольдсу. В своих соцсетях актер опубликовал забавный снимок с Хью Джекманом и Джейком Джилленхолом, сделанный на новогодней вечеринке. Но, если последние выглядят вполне буднично, то исполнитель роли Дедпула принарядился соответствующе празднику — шикарный свитер в
Несмотря на веселый наряд, Рейнольдс на снимке не выглядит довольным, зато его коллеги не могут сдержать смех. Как оказалось, Джекман и Джилленхол решили объединиться и разыграть актера.
Несмотря на недовольство актера, поклонники пришли в восторг от праздничного свитера с бантом, а из грустного Рейнольдса моментально сделали новый мем.
Кстати, оказалось, что многие пользователи уже были в похожих ситуациях (и даже в точно таком же свитере).
Читайте также: