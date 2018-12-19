Рождество миллениалов: в Сети запустили новый флешмоб

Все в нашем мире меняется — даже праздничные традиции. В преддверии Рождества и Нового года на странице пользователя @MidweekMinute в Twitter появился пост, в котором предлагалось рассказать о современных рождественских традициях под хэштегом #millennialchristmastraditions («рождественские традиции миллениалов»).

Хэштег моментально стал вирусным: количество записей с ним всего за пару дней перевалило за несколько тысяч. Только вот радостными и оптимистичными эти посты вряд ли назовешь.

Большинство пользователей, которые причисляют себя к поколению миллениалов, в основном жалуются на отсутствие денег и жилья, отдают предпочтение социальным сетям вместо живого контакта с родственниками и друзьями и много говорят о ЗОЖ, социальных правах и свободе. Хотя есть среди современных традиций и очень забавные, например, соревнования на самый уродливый рождественский свитер.