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15:56 (мск), источник: Mail.ru Новости

Самому знаменитому космическому фото «Восход Земли» исполнилось 50 лет

Завораживающий вид на голубую планету.

Источник: NASA

24 декабря 1968 года экипаж космического корабля «Аполлон-8» сделал свое знаменитое фото под названием Earthrise («Восход Земли»).

«Аполлон-8» был первым кораблем, достигшим лунной орбиты. Во время полета астронавты обратили внимание на Землю, которая виднелась вдалеке. Контраст между голубой планетой и бесцветной искаженной Луной был настолько велик, что очевидцы могли лишь восхищаться.

Один из членов экипажа Билл Андерс не стал терять времени и схватил фотокамеру, чтобы запечатлеть увиденное.

Впоследствии именно этот снимок стал одним из самых знаменитых космических фото.

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