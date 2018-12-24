Самому знаменитому космическому фото «Восход Земли» исполнилось 50 лет
Завораживающий вид на голубую планету.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Завораживающий вид на голубую планету.
24 декабря 1968 года экипаж космического корабля «Аполлон-8» сделал свое знаменитое фото под названием Earthrise («Восход Земли»).
«Аполлон-8» был первым кораблем, достигшим лунной орбиты. Во время полета астронавты обратили внимание на Землю, которая виднелась вдалеке. Контраст между голубой планетой и бесцветной искаженной Луной был настолько велик, что очевидцы могли лишь восхищаться.
Впоследствии именно этот снимок стал одним из самых знаменитых космических фото.
Читайте также: