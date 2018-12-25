Британка едет на поезде через всю Россию и рассказывает об этом в соцсетях

Писательница и журналистка из Великобритании Кэти Гласс и шоумен Роберт Риндер решили устроить себе незабываемые зимние каникулы и отправились в шестидневное путешествие на поезде по России.
Сначала они прилетели в Москву, где успели посмотреть Красную площадь и сходить на балет «Щелкунчик», а затем купили билеты на поезд Москва—Пекин.
Обо всем, что происходит в поезде и за его пределами, Кэти пишет отчет в своем Twitter, детально описывая происходящее. Например, они уже успели изучить плацкартный вагон (хотя едут в купе), подружиться с проводницей Еленой, померзнуть в Омске, познакомиться с суровыми российскими военными, которые в лютый мороз курят на станции в шортах, а также насладиться изысканным рождественским ужином в вагоне-ресторане.