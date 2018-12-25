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17:41 (мск), источник: Mail.ru Новости

Британка едет на поезде через всю Россию и рассказывает об этом в соцсетях

Она уже отпраздновала Рождество в вагоне-ресторане.

Писательница и журналистка из Великобритании Кэти Гласс и шоумен Роберт Риндер решили устроить себе незабываемые зимние каникулы и отправились в шестидневное путешествие на поезде по России.

Сначала они прилетели в Москву, где успели посмотреть Красную площадь и сходить на балет «Щелкунчик», а затем купили билеты на поезд Москва—Пекин.

Прошлой ночью мы сели на поезд по трансмонгольской железной дороге из Москвы в Пекин.

Обо всем, что происходит в поезде и за его пределами, Кэти пишет отчет в своем Twitter, детально описывая происходящее. Например, они уже успели изучить плацкартный вагон (хотя едут в купе), подружиться с проводницей Еленой, померзнуть в Омске, познакомиться с суровыми российскими военными, которые в лютый мороз курят на станции в шортах, а также насладиться изысканным рождественским ужином в вагоне-ресторане.

Мы в Омске, и здесь -26 градусов.
Это Елена. Милая женщина, которая заправляет всем в нашем вагоне. На снимке она приносит нам мороженое. Она работает вместе со своим мужем Игорем, он был очень мил с нами.
Вот красивые чашки, которые мы приготовили для чая. И шоколадка в поезде.
А это вагон третьего класса.
Мы сделали первую остановку. Я в своих мунбутах. Здесь очень холодно.
В вагоне-ресторане еда потрясающая! Все свежее и домашнее
Мы только что остановились снова. И увидели этих ребят в шортах! Они сказали, что они военные, и им так тепло.
Мой таинственный компаньон в поездке. Роберт Риндер. Счастливого сочельника!

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