Где находятся самые древние озера в мире
Большинство озёр, особенно ледникового происхождения, «живут» недолго — около 10−15 тысяч лет, а затем заболачиваются. Но есть и
Большинство озёр, особенно ледникового происхождения, «живут» недолго — около 10−15 тысяч лет, а затем заболачиваются. Но есть и
Крупнейшее озеро в Антарктиде спрятано под ледяным щитом толщиной около 4000 м. Его глубина — более 1200 метров. Водоем назвали в честь советской научной станции Восток, которая работает в этом районе с 1957 года. Именно российские полярники и подтвердили существование этого озера в 1996 году, хотя впервые подозрения о подледных озерах Антарктиды ученые озвучили еще в 19 веке.
Считается, что озеро было закупорено льдом не менее 500 тысяч лет назад, а появилось намного раньше. Температура в нем достигает 10 градусов Цельсия, а содержание кислорода в 50 раз выше, чем в обычной пресной воде.
Каспий считают соленым озером, потому что он не имеет сообщения с другими морями или океанами. У крупнейшего на планете замкнутого водоема океаническое происхождение. Его медленное формирование началось около 13 млн лет назад, когда образовавшиеся Альпы отделили Сарматское море от Средиземного. Человек жил на берегах Каспия уже 75 тысяч лет назад.
Озеро находится в Андах на границе Перу и Боливии. Оно самое большое по запасам пресной воды на континенте. На языке индейцев кечуа кака означает «скала», а тити — «пума».
Сто миллионов лет назад Титикака находилось почти на 4 км ниже, чем сейчас, и было морским заливом. Озеро до сих пор населено преимущественно морскими рыбами, а на склонах гор остались следы морского прибоя.
Самое глубокое озеро на Земле имеет тектоническое происхождение. Оно существует в разломе земной коры не менее 35 миллионов лет. Ученые считают, что по этому разлому Европа и Азия
Одно из Великих Африканских озёр находится на границе между Руандой и Демократической Республикой Конго. Котловина озера тектонического происхождения расположена в рифтовой долине, которая постепенно расширяется и вызывает вулканическую активность.
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