Какие животные в России самые опасные
Обычно они избегают людей, но при встрече может случиться что угодно.
Обычно они избегают людей, но при встрече может случиться что угодно.
Волк
К началу 2017 года популяция волков в России составляла около 50 тысяч особей. Это в два раза больше, чем необходимо для нормальной работы экосистемы, утверждали ученые.
При этом в одних регионах волков было очень мало или не было совсем, например, на Кузбассе. В других же, к примеру, Якутии или Карелии, их нападения стали настоящим бедствием.
Согласно статистике, нападения волков на домашний скот наносят урон экономике России на сумму 10−12 млрд рублей в год.
Считается, что если дикого кабана не тревожить, он не опасен. В природе он не хищник и питается кореньями, орехами, желудями и другими растениями. Кабан избегает людей и старается держаться незаметно. Иногда, в летнее время, он ворует урожай в селах.
Совсем другое дело, если кабан ранен или если человек на глазах у самки тронул кабанят. Тогда кабан превращается в агрессивного зверя, которого боятся даже бывалые охотники. Раненый кабан может мчаться прямо на человека, снося все на своем пути. Чтобы остановить его, понадобится до десятка пуль. Но обычно охотник не успевает даже поднять ружье.
В последнее время появилась и другая угроза — дикие кабаны стали переносить африканскую чуму свиней. По данным ветслужб, за последние 10 лет в популяции диких кабанов зафиксировано 553 случая заражения.
Этот уникальный хищник, сохранившийся с ледникового периода, обитает в южной части Дальнего Востока, на юге Хабаровского края и Приморском крае. Тигр вовсе не стремится напасть на человека, он старается всячески избегать подобных встреч. Даже те тигры, которые подходят к селениям в поисках пищи, стараются делать это незаметно.
Если же тигр рычит и проявляет агрессию, значит,
Медведь нападает на человека очень редко. Это случается, если его потревожили в зимней берлоге, ранили или застали врасплох с добычей. Напасть могут медведицы, если решат, что человек угрожает медвежатам, и, конечно же, шатуны.
Чтобы избежать встречи, в лесу можно громко разговаривать, петь или даже привязать к рюкзаку колокольчик. Можно взять с собой собаку. Ни в коем случае не нужно приближаться к случайно увиденным останкам животных — это может быть
Если встреча все же произошла, нужно вести себя спокойно и уверенно, не кричать, не бросать ничего в медведя и не убегать. Скорее всего медведь, увидев человека, сам постарается скрыться.
Белые медведи не такие «скромники», как другие медведи. Если они почувствуют запах человека, то будут его искать. У белых медведей тонкое обоняние — они могут почуять отпечаток на льду в 32 километрах от себя.
Голодный медведь агрессивен и беспощаден. Одним ударом он может оторвать человеку руку или ногу. Взрослые самцы весят как десять мужчин.
Белые медведи страдают
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