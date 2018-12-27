Как бы выглядели звезды XX века после современной пластики
Он показал, как могли бы выглядеть знаменитые красавицы после современных хирургических вмешательств.
Он показал, как могли бы выглядеть знаменитые красавицы после современных хирургических вмешательств.
Лондонский художник Мэт Мейтланд показал, как выглядели бы знаменитости ХХ века, если бы пользовались современными ухищрениями для увеличения губ или удаления морщин.
На снимках — Элизабет Тейлор, принцесса Диана, Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Грейс Келли. У всех — современный макияж и подтянутая кожа.
У принцессы Дианы и Грейс Келли укорочены носы, у звезды «Завтрака у Тиффани» — уменьшена челюсть. Мэрилин Монро «подправила» нос и избавилась от морщин. У всех звезд увеличены губы.
В комментариях одни пользователи восторгаются результатом, другие вздыхают с облегчением, что красавицы жили в другое время и «не портили» внешность экстремальными процедурами.
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