Где находились 7 могущественных царств, о которых мало кто знает
От них остались только руины и легенды.
От них остались только руины и легенды.
Фригия простиралась на территории современной Турции. Она достигла расцвета в 8 веке до нашей эры, а исчезла вскоре после прихода в Малую Азию римлян. Во Фригии добывали золото, так что царство было очень богатым и могущественным. Благодаря этому даже появилась легенда о царе Мидасе и его «золотом даре» — все, к чему он прикасался, превращалось в золото.
У мифического Мидаса был исторический прототип. Мидасами звали нескольких царей Фригии. Самый известный жил в 7 веке до нашей эры. Тиран был побежден киммерийцами и покончил с собой, выпив бычьей крови.
Могущественное царство 17 века до нашей эры простиралось от Пакистана до восточных провинций Ирана. Согласно Махабхарате, гандхарцы были отважными и искушёнными воинами. Буддийские источники отмечают большое значение Гандхары в регионе.
Это буддийское государство на Великом шёлковом пути существовало в 1−11 веках нашей эры. Оно находилось на окраине пустыни
Китайцы утверждали, что жители Хотана любили пышность и были заносчивы, любили петь и плясать, очень уважали книги. Они добывали нефрит в реке при полной луне, когда можно было разглядеть блеск нефритовых вкраплений в камнях.
В 1006 году Хотан был покорён государством Караханидов, а население было быстро исламизировано. Проезжавший здесь в конце 13 века Марко Поло описывал эти края как мусульманские.
Высокоразвитая доколумбовая культура Чиму на севере современного Перу существовала примерно с 1250 по 1470 год. Государство называлось Чимор. В его столице
Используя рабский труд, жители Чимора добывали руду и золото, достигли высокого уровня в производстве керамики и ювелирном искусстве. В культуре чиму поклонялись луне и солнцу. Чимор сперва был захвачен инками, а затем уничтожен испанскими конкистадорами.
Царство Нри, или Игбо появилось на территории современной Нигерии в 10 веке. Им управлял
Нри стало приютом для многих изгнанников из других общин и давало свободу рабам. Оно расширялось за счет новообращенных, которые должны были увидеть в правителе небесное существо, которое спустилось на землю. К 18 веку царство пережило свой расцвет и стало понемногу приходить в упадок. Сильнейший удар нанесла трансатлантическая работорговля и последующая колонизация европейцами.
Государство Канди существовало в центральной части
В дальнейшем Канди практически всегда было втянуто в военные конфликты. Самая жаркая борьба развернулась с португальцами, которые захватили прибрежные регионы и начали продвижение вглубь острова. Канди поддержала Голландия, но позже на арену вышла Великобритания, которая и поглотила маленькое, но могущественное в свое время государство.
То самое царство, которым правила царица Савская. Оно существовало с конца 2 тысячелетия до нашей эры до 3 века нашей эры в районе современного Йемена с колонией в Эфиопии. Сабейская цивилизация — одна из древнейших на Ближнем Востоке.
Возле столицы царства, города Мариб, построили плотину, благодаря которой орошалась огромная территория, и страна превратилась в зеленый оазис. Кроме того, через царство пролегал трансаравийский «Путь благовоний», что делало жителей страны очень богатыми людьми. Саба была захвачена Химьяритским царством.
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