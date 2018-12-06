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17:49 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит несостоявшаяся республика дальнобойщика

Она располагалась на крошечном итальянском острове возле Сардинии.

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Одно из непризнанных государств Европы просуществовало всего шесть лет, было свободно от налогов, а его президентом стал радикал и бывший дальнобойщик, мечтавший о независимости от Италии.

Речь идет о самопровозглашенной Республике Малу-Венту, которая располагалась на крошечном итальянском острове возле Сардинии.

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В сентябре 2008 года бывший водитель грузовика Сальваторе Мелони, которого друзья называли «Доддоре», вместе со своими последователями провозгласил независимость острова Маль-ди-Вентре. Мелони заявлял, что проживает на острове с 1974 года, и ссылался на право на самоопределение.

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По его замыслу, это был первый шаг к независимости всей Сардинии. Еще в 1980-х годах на Маль-ди-Вентре собирались члены ультралевой партии сардинской независимости. Политический активист Мелони более 20 лет наведывался на остров и участвовал во многих акциях. Он даже был арестован в 1981 году за поставки динамита сепаратистам.

Сальваторе Мелони

И наконец, вдохновленный событиями в Косово, Абхазии и Южной Осетии, Мелони решил взять быка за рога. Радикал провозгласил себя президентом Республики Малу-Венту и даже открыл собственную «резиденцию» прямо в палатке. Он объявил свободу от налогов и утверждал, что уже около 300 человек готовы стать гражданами новой страны.

Мелони отправил обращения к премьер-министру Италии Сильвио Берлускони и в ООН с просьбой о признании государства.

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Некоторое время на водителя грузовика почти не обращали внимания, не принимая его всерьез. Но в январе 2009 года, через пять месяцев после самопровозглашения республики, лесной и экологический надзоры острова выселили сепаратистов. Их обвиняли в нанесении вреда окружающей среде. В 2011 году Мелони оштрафовали на 5 млн евро.

Летом 2012 года Мелони приговорили к 20 месяцам заключения за налоговое мошенничество. В 2017 году Доддоре арестовали повторно. На этот раз он объявил себя политическим заключенным и объявил голодовку. Спустя 66 дней несостоявшийся президент Малу-Венту скончался. Семьи, которая грустила бы по нему, у Мелони не было — в 1996 году он потерял своего единственного сына Феличе.

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