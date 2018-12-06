Как выглядит несостоявшаяся республика дальнобойщика
Она располагалась на крошечном итальянском острове возле Сардинии.
Она располагалась на крошечном итальянском острове возле Сардинии.
Одно из непризнанных государств Европы просуществовало всего шесть лет, было свободно от налогов, а его президентом стал радикал и бывший дальнобойщик, мечтавший о независимости от Италии.
Речь идет о самопровозглашенной Республике
В сентябре 2008 года бывший водитель грузовика Сальваторе Мелони, которого друзья называли «Доддоре», вместе со своими последователями провозгласил независимость острова
По его замыслу, это был первый шаг к независимости всей Сардинии. Еще в 1980-х годах на
И наконец, вдохновленный событиями в Косово, Абхазии и Южной Осетии, Мелони решил взять быка за рога. Радикал провозгласил себя президентом Республики
Мелони отправил обращения к
Некоторое время на водителя грузовика почти не обращали внимания, не принимая его всерьез. Но в январе 2009 года, через пять месяцев после самопровозглашения республики, лесной и экологический надзоры острова выселили сепаратистов. Их обвиняли в нанесении вреда окружающей среде. В 2011 году Мелони оштрафовали на 5 млн евро.
Летом 2012 года Мелони приговорили к 20 месяцам заключения за налоговое мошенничество. В 2017 году Доддоре арестовали повторно. На этот раз он объявил себя политическим заключенным и объявил голодовку. Спустя 66 дней несостоявшийся президент
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