Где находится современный пещерный город (фото)
Это очень популярное туристическое место.
Это очень популярное туристическое место.
Матмата — популярный среди туристов берберский городок на юге Туниса. Его население не достигает и 2 тысяч человек.
Местные жители живут в традиционных полуподземных жилищах в виде глубоких землянок. Вокруг каждой землянки выкопаны пещеры, которые служат комнатами. В 1970-х в городке появились и жилища современного типа, но большинство берберов предпочитает жить по старинке.
Считается, что первые такие дома были построены еще в римскую эпоху. Римляне направили сюда войска с правом убивать всех, кого потребуется. Местные жители вынуждены были сняться с насиженных мест и вырыть себе пещеры, в которых могли бы прятаться.
О городке мало кто знал, но в 1967 году начались сильные ливни, и дома аборигенов были затоплены. Они обратились к властям с просьбой о помощи. Помощь оказали, а о пещерном городе написали в газетах. С тех пор в регионе развивается туризм, который стал приносить местным жителям неплохую прибыль.
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