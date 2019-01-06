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11:47 (мск), источник: Mail.ru Новости

Где находится современный пещерный город (фото)

Это очень популярное туристическое место.

Матмата — популярный среди туристов берберский городок на юге Туниса. Его население не достигает и 2 тысяч человек.

Местные жители живут в традиционных полуподземных жилищах в виде глубоких землянок. Вокруг каждой землянки выкопаны пещеры, которые служат комнатами. В 1970-х в городке появились и жилища современного типа, но большинство берберов предпочитает жить по старинке.

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Считается, что первые такие дома были построены еще в римскую эпоху. Римляне направили сюда войска с правом убивать всех, кого потребуется. Местные жители вынуждены были сняться с насиженных мест и вырыть себе пещеры, в которых могли бы прятаться.

О городке мало кто знал, но в 1967 году начались сильные ливни, и дома аборигенов были затоплены. Они обратились к властям с просьбой о помощи. Помощь оказали, а о пещерном городе написали в газетах. С тех пор в регионе развивается туризм, который стал приносить местным жителям неплохую прибыль.

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