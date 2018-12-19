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14:26 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит отель, полностью сделанный изо льда (фото)

Стены, пол, потолок и вся мебель в отеле вырезаны из ледяных глыб.

Почувствовать себя в гостях у Снежной королевы можно, остановившись в отеле Icehotel в шведской Лапландии, на 200 км на север от полярного круга.

Расположенный в городке Юккасъярви, он открыл свои двери для туристов на 29-й зимний сезон. В отеле 15 номеров, каждый — с неповторимым дизайном. В одном номере устроен зимний лес, в другом — аквариум, в третьем — ледяная пещера. Стены, пол, потолок и вся мебель в отеле вырезаны из ледяных глыб.

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Отель был основан в 1989 году и сперва принимал постояльцев только зимой. Но затем, в 2016-м, здесь кое-что перестроили, и возник Icehotel 365. Он в состоянии выдерживать высокие температуры благодаря системам охлаждения на солнечных батареях и работает теперь круглый год.

Рядом с отелем протекает одна из нетронутых рек на планете — Турнеэльвен. В ее верхнем течении находятся водопады, пороги и многочисленные озёра.

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