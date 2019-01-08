Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Победный прорыв ВСУ у Горловки закончился захватом территорий
На чем ехать там, где не пройдет автомобиль (видео)
Алкоголь укрепляет брак
Куда пропал с экранов Александр Домогаров
Как эффективно помыть москитную сетку
Как поесть на 11 рублей и не умереть?Россияне раскрывают рецепты выживания
Воля и Утяшева показали подросших детей
Предполагаемый возлюбленный Собчак отдыхает с дочкой (фото)
Выкинутая водителем маршрутки женщина умерла
Башаров сбежал из России после скандала
18-летняя любовница Гуфа разделась прилюдно на «Доме-2» - причина
Женщина скатилась с горки со своим сыном и умерла
Кейт Миддлтон появилась на публике в стильном пальто
Светлана Лобода восхитила подписчиков стройной фигурой
В Великобритании нашли «кладбище» советских «Жигулей» (фото)
Когда счет идет на миллиметры (видео)
Как возник и погиб первый русский город в Заполярье
Когда откроется «русский Диснейленд»?
Фоторепортажи
14Обрушение части дома в Магнитогорске
40Самые красивые фотографии 2018 года
11:46 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит «город инопланетян» в США (фото)

Сюда едут, чтобы ощутить следы инопланетного присутствия или просто развлечься.

Американский городок Розуэлл в штате Нью-Мексико был совершенно обычным до 1947 года. Но затем случился «Розуэлльский инцидент» и сделал это место центром паломничества уфологов, приверженцев теорий заговора и обычных туристов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Те, кто верит, что 72 года назад на ранчо вблизи Розуэлла действительно упала летающая тарелка, надеются ощутить здесь следы чего-то необычного. Остальные же просто наслаждаются атмосферой, которая активно поддерживается жителями города, ведь туризм приносит им немало денег.

Во время загрузки произошла ошибка.

Зеленые «инопланетяне» с большими глазами украшают вывески и детские площадки, красуются на чашках, футболках и елочных украшениях, держат указатели и рекламируют местные рестораны. Стены разрисованы граффити с летающими тарелками. Даже местные блюда оформлены и называются соответствующе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
Зима близко. Глобальный кризис может начаться уже в этом году
В Россию придут аномальные морозы
Ученые нашли способ быстро распознавать рак
Беспилотник США провел разведку у Крыма
Дело — в архив. Скандальные нераскрытые кражи СССР и России
Каких деликатесов со всего мира лучше избегать (фото)
Спорт
Досадная бронза и провал Канады. Чем запомнится молодежный ЧМ? Рассказываем о главных моментах прошедшего молодежного чемпионата мира
Hi-Tech
Как работает складной телевизор-рулон от LG (фото) Компания пытается засунуть искусственный интеллект во всю электронику.
Авто
СМИ: АВТОВАЗ собрал партию рестайлинговых «Ларгусов» С линии B0 главного конвейера АВТОВАЗа уже начали сходить первые экземпляры Lada Largus FL из пилотной партии
Кино
Запоминайте эти имена: 10 новых звезд года Красивые, дерзкие и стремящиеся к славе – перед вами десятка самых перспективных российских молодых актеров и актрис года
Недвижимость
Петербуржцам из-за сосулек снесли самовольно остекленные балконы
Как возник и погиб первый русский город в Заполярье
В России меняется порядок налогообложения недвижимости
Как быстро удалить старые обои со стены
Популярные темы на «Детях»
Что нужно для нормального детства? 346
Чему на самом деле необходимо учить детей. 238
Ненормальная любовь 190
Жена не хоче переезжать 182
Леди
От L до XXL: 8 красивых платьев для полных девушек Если ты можешь похвастаться роскошными пышными формами, нужно знать, как их правильно подать.
Все о ремонте
Самые уютные традиции народов мира по зимнему украшению дома
Как использовать оставшиеся обои: 13 идей по декору мебели
Как сделать стильный лофт в панельном доме
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь