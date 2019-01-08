Как выглядит «город инопланетян» в США (фото)
Сюда едут, чтобы ощутить следы инопланетного присутствия или просто развлечься.
Сюда едут, чтобы ощутить следы инопланетного присутствия или просто развлечься.
Американский городок Розуэлл в штате
Те, кто верит, что 72 года назад на ранчо вблизи Розуэлла действительно упала летающая тарелка, надеются ощутить здесь следы
Зеленые «инопланетяне» с большими глазами украшают вывески и детские площадки, красуются на чашках, футболках и елочных украшениях, держат указатели и рекламируют местные рестораны. Стены разрисованы граффити с летающими тарелками. Даже местные блюда оформлены и называются соответствующе.
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