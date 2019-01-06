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10:37 (мск), источник: Mail.ru Новости

Какие языки самые сложные для изучения

Ответ на этот вопрос часто зависит от того, какой язык для вас родной. К примеру, русскому будет проще выучить польский или чешский язык, чем норвежский или шведский, а британцу — наоборот. Но в ЮНЕСКО все же постарались назвать десятку языков, одинаково сложных для большинства жителей планеты.

10. Французский

Французский — официальный язык в 29 странах. Он принадлежит к группе романских языков, так что тем, кто говорит на итальянском, испанском, португальском, румынском или учил латынь, он не покажется очень сложным. А вот для других его изучение может стать той еще задачкой.

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Самая сложная часть французского — фонетика. В нем много гласных, а слова произносятся слитно. Новичкам в изучении приходится действительно худо.

9. Датский

Язык скандинавской группы, на котором говорят чуть менее 6 миллионов человек. Звуковая система датского языка во многих отношениях необычна для языков мира. В нем 26 гласных звуков. Звуки бывают долгими и краткими. Если произнести неправильно, смысл слова может полностью поменяться. Например, «хиле» с долгим «и» означает «выть», а с кратким — «полка».

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8. Норвежский

Сложность в том, что официально утвержденного стандарта разговорного норвежского языка не существует, и большинство норвежцев говорят на собственном диалекте. Вы можете поехать в Осло и выучить местный вариант, но не факт, что вас поймут на другом конце страны.

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7. Немецкий

В немецком тоже множество диалектов, а фонетика насчитывает 44 звука, в том числе 16 гласных. Сложность также в том, что это флективно-аналитический язык — слова в нем изменяются в зависимости от времени, падежа и др.

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6. Финский

Этот скандинавский язык имеет чрезвычайно сложную грамматику с 15 падежами. Финские суффиксы часто используются там, где другие языки используют местоимения и предлоги. Формы слов меняются в соответствии с их ролью в предложении.

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5. Японский

Сам по себе язык не очень сложный, если нужно только разговаривать или понимать сказанное. Другое дело, если нужно научиться читать и писать. Между письменным и устным языком огромная разница. Слово «кандзи», то есть японские иероглифы, заставляет новичков понервничать. Иероглифов примерно 2 тысячи и при этом — несколько чтений. Отдельный иероглиф читается не так, как в сочетании с другими.

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4. Исландский

Архаичная лексика и сложная грамматика делают исландский очень сложным для освоения. Литературный язык практически не изменился с 13 века. В алфавите даже сохранились две древние рунические буквы. В языке четыре падежа, три грамматических рода (мужской, женский и средний) и две парадигмы склонения.

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3. Арабский

Конечно, в первую очередь новичков пугает арабская вязь, в которой сложно распознать отдельные буквы. Вторая сложность — произношение. В арабском есть много звуков, которые малоразличимы для европейского уха. Например, в этом языке есть сразу три буквы, которые произносятся похоже на «с», уловить разницу между этими звуками непросто.

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Еще одна сложность — многозначность арабских слов. Их нельзя учить без привязки к контексту и слушания живой речи.

2. Греческий

Греческое правописание очень сложное. Например, для обозначения звука «и» существует шесть разных букв и буквосочетаний. Похожая ситуация и с другими гласными, и нет логического объяснения или общего правила, где какую букву употреблять. Правильное написание нужно просто вызубрить.

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Но основная сложность — это падежи. Их всего три, но при изменении слова меняется не только его окончание, но и ударение.

1. Китайский

Самый сложный язык в мире. С этим согласятся почти все. Первая сложность — иероглифы. Они обозначают слог или целое слово.

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Еще хуже дело обстоит с фонетикой. Она включает 4 тона: восходящий, ровный, ниспадающий и спадающий. Если ошибиться в воспроизведении одного из них, может исказиться значение слова или всей фразы. При этом китайцы говорят в 6 раз быстрее, чем русские. Научиться понимать этот поток можно только в ходе длительного общения с носителями языка.

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