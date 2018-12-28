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13:21 (мск), источник: Mail.ru Новости

Идеальная фотобомба: хомяк неожиданно появился на семейном рождественском фото

Старый семейный снимок оказался с секретом.

Американский писатель Мэтью Андерсон опубликовал в Twitter свое семейное фото, сделанное много лет назад на Рождество.

Я публикую эту старую рождественскую фотографию, потому что только что заметил, что мой карманный платочек - это хомяк моей сестры.

На первый взгляд ничего примечательного в этом снимке нет: все члены семьи выглядят прилично и нарядно. И это фото было бы самым обычным, если бы не одно «но». Как пояснил Андерсон, на этом снимке присутствует и любимец семьи — хомяк по имени Оливанна. Если внимательно присмотреться, то можно заметить питомца, выглядывающего из кармана пиджака молодого Мэттью.

Пользователи пришли в восторг от такого неожиданного поворота и пост стал вирусным. В комментариях многие отмечали, что в детстве тоже носили своих домашних хомяков в кармане одежды.

Вот для таких постов и существует Twitter.
Это так здорово! Не буду писать подробности, но я перевозила своего хомяка в поезде из Эдинбурга в Стратфорд 20 лет назад. Они очень хорошо ведут себя в карманах.
Взгляд твоей сестры говорит о том, что она не доверяет тебе насчет хомяка.
Я только что понял, что мне нужно подписаться на большее количество людей с квадратными платочками из хомяков.
Твоя сестра кажется равнодушной к такому повороту событий. Хомяк тоже, кстати.
Фото из глубин архива.
Это называется мода!
Сегодня ты абсолютная звезда интернета.
Давайте сделаем карманного хомяка новым аксессуаром 2019 года.

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