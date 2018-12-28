Идеальная фотобомба: хомяк неожиданно появился на семейном рождественском фото

На первый взгляд ничего примечательного в этом снимке нет: все члены семьи выглядят прилично и нарядно. И это фото было бы самым обычным, если бы не одно «но». Как пояснил Андерсон, на этом снимке присутствует и любимец семьи — хомяк по имени Оливанна. Если внимательно присмотреться, то можно заметить питомца, выглядывающего из кармана пиджака молодого Мэттью.