Как завернуть подарок, если рядом сидит кот
Новый год — пора испытаний для многих владельцев кошек. Под покровом ночи домашние любимцы творят немало дел: забираются на елку, бьют игрушки, срывают гирлянды и покушаются на подарки.
Новый год — пора испытаний для многих владельцев кошек. Под покровом ночи домашние любимцы творят немало дел: забираются на елку, бьют игрушки, срывают гирлянды и покушаются на подарки.
Американский художник Ник Филипп знает обо всех этих проделках не понаслышке, ведь у него дома живет кошка Минни, которая тоже борется с зеленым «чудовищем».
А еще Минни мешает заворачивать подарки, и это настолько смешно и безысходно, что Ник даже нарисовал об этом комикс.
Пошаговая инструкция, как завернуть подарки:
Шаг 1. Расстелите оберточную бумагу.
Шаг 2. Уберите кота.
Шаг 3. Положите подарок по центру.
Шаг 4. Уберите кота.
Шаг 5−57. Уберите кота.
Шаг 58. Сдайтесь уже наконец.
Шаг 59. Попробуйте вместо этого положить подарок в пакет.
Шаг 60. …Вздохните.
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