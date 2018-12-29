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15:50 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как завернуть подарок, если рядом сидит кот

Новый год — пора испытаний для многих владельцев кошек. Под покровом ночи домашние любимцы творят немало дел: забираются на елку, бьют игрушки, срывают гирлянды и покушаются на подарки.

Американский художник Ник Филипп знает обо всех этих проделках не понаслышке, ведь у него дома живет кошка Минни, которая тоже борется с зеленым «чудовищем».

А еще Минни мешает заворачивать подарки, и это настолько смешно и безысходно, что Ник даже нарисовал об этом комикс.

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Пошаговая инструкция, как завернуть подарки:

Шаг 1. Расстелите оберточную бумагу.

Шаг 2. Уберите кота.

Шаг 3. Положите подарок по центру.

Шаг 4. Уберите кота.

Шаг 5−57. Уберите кота.

Шаг 58. Сдайтесь уже наконец.

Шаг 59. Попробуйте вместо этого положить подарок в пакет.

Шаг 60. …Вздохните.

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