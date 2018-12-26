Блогер показал, как нарядить елку за 30 секунд (видео)

В преддверии новогодних праздников дел обычно становится все больше, а вот времени — наоборот. Б логер Джеймс Хобсон придумал забавный лайфхак, как сэкономить драгоценное время, наряжая елку — нужно просто поручить эту задачу специальной пушке.

Блогер решил использовать воздуходувку, с помощью которой обычно убирают листья, и «начинил» ее елочными игрушками и гирляндами. Пока специально обученные люди вращали елку, Джеймс стрелял в нее новогодними украшениями. И, если с игрушками машина справилась плохо, то гирлянды и дождик выстрелили как надо.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Lnx60i-_USc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге нарядить елку у блогера получилось всего за 30 секунд. Правда, сколько времени он потом убирал разбросанные повсюду игрушки — неизвестно.