Блогер показал, как нарядить елку за 30 секунд (видео)
Правда, убираться потом придется намного дольше.
Правда, убираться потом придется намного дольше.
В преддверии новогодних праздников дел обычно становится все больше, а вот времени — наоборот. Б
Блогер решил использовать воздуходувку, с помощью которой обычно убирают листья, и «начинил» ее елочными игрушками и гирляндами. Пока специально обученные люди вращали елку, Джеймс стрелял в нее новогодними украшениями. И, если с игрушками машина справилась плохо, то гирлянды и дождик выстрелили как надо.
В итоге нарядить елку у блогера получилось всего за 30 секунд. Правда, сколько времени он потом убирал разбросанные повсюду игрушки — неизвестно.
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