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16:39 (мск), источник: Mail Новости

Санта-Клаус поплавал с акулами и нарядил подводную елку (видео)

Хищницам понравился наряд гостя.

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Океанариум Tropicarium в Будапеште приготовил праздничный сюрприз для своих семи акул.

Дайверы, наряженные Санта-Клаусами, спустились в аквариум объемом 1,4 миллиона литров, в котором обитают хищницы, чтобы установить праздничную елку и покормить акул рыбой.

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Зеленую красавицу украсили морскими раковинами. За происходящим наблюдали многочисленные посетители океанариума.

Биолог и дайвер Дэвид Дербак сказал, что акулам понравились неожиданные гости, ведь они любят яркие цвета. Хищницы проявляли интерес к одежде Санты, но нападать не пытались.

Tropicarium — самый крупный океанариум в Центральной Европе. Здесь представлены венгерские виды рыб, а также обитатели морей и океанов.

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