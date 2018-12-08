Санта-Клаус поплавал с акулами и нарядил подводную елку (видео)
Хищницам понравился наряд гостя.
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Хищницам понравился наряд гостя.
Океанариум Tropicarium в Будапеште приготовил праздничный сюрприз для своих семи акул.
Дайверы, наряженные
Зеленую красавицу украсили морскими раковинами. За происходящим наблюдали многочисленные посетители океанариума.
Биолог и дайвер Дэвид Дербак сказал, что акулам понравились неожиданные гости, ведь они любят яркие цвета. Хищницы проявляли интерес к одежде Санты, но нападать не пытались.
Tropicarium — самый крупный океанариум в Центральной Европе. Здесь представлены венгерские виды рыб, а также обитатели морей и океанов.
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