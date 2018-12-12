Американцы установили елку в яму на дороге
И власти наконец согласились починить асфальт.
И власти наконец согласились починить асфальт.
Жители городка
Они нарядили елку и поставили игрушечного
Выбоины на дорогах — проблема, с которой город безуспешно борется несколько последних месяцев. Поврежденных участков становится все больше, но дорожные службы не спешат с ремонтом.
«Я была на чердаке, искала рождественские украшения и вдруг подумала: это все будет отлично смотреться в выбоине», — рассказала местная жительница Мариетта Спак. По словам женщины, она хотела привлечь внимание к проблеме, которая ставит под угрозу водителей и пешеходов.
На выходных Спак установила в выбоине елку. Через несколько дней соседи добавили туда Санту и гирлянды.
Город
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