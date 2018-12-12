Американцы установили елку в яму на дороге

Жители городка Уилкс-Барре в Пенсильвании решили по-своему бороться с выбоинами на дорогах.

Они нарядили елку и поставили игрушечного Санта-Клауса посреди одной из таких дыр, а фотографию мини-протеста отправили гулять по соцсетям.

Выбоины на дорогах — проблема, с которой город безуспешно борется несколько последних месяцев. Поврежденных участков становится все больше, но дорожные службы не спешат с ремонтом.

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«Я была на чердаке, искала рождественские украшения и вдруг подумала: это все будет отлично смотреться в выбоине», — рассказала местная жительница Мариетта Спак. По словам женщины, она хотела привлечь внимание к проблеме, которая ставит под угрозу водителей и пешеходов.

На выходных Спак установила в выбоине елку. Через несколько дней соседи добавили туда Санту и гирлянды.

Город наконец-то отреагировал на проблему и заявил, что дороги начнут чинить уже на этой неделе. Пока самые крупные выбоины закрыли металлическими плитами.